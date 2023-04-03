Токаев подписал закон об открытии казахстанских вузов в России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об открытии филиалов российских вузов в Казахстане, а казахстанских – в России, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликован на сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании и функционировании филиалов организаций высшего и послевузовского образования Республики Казахстан в Российской Федерации и филиалов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации в Республике Казахстан", – говорится в документе.

В рамках Соглашения предусматривается получение казахстанской лицензии при открытии филиалов российских организаций высшего или послевузовского образования в Казахстане.



Соглашение предусматривает, что обучающимся в казахстанском филиале, завершившим освоение образовательных программ высшего или послевузовского образования и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании установленного образца в соответствии с законодательством РК.

В свою очередь обучающимся в российском филиале, завершившим освоение образовательных программ высшего образования и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании или квалификации установленного образца в соответствии с законодательством РФ.

Признание документов об образовании осуществляется в соответствии с международными договорами, участниками которых являются государства сторон, и законодательством государств.