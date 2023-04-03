Токаев подписал закон об открытии казахстанских вузов в России
Документ опубликован на сайте Акорды.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании и функционировании филиалов организаций высшего и послевузовского образования Республики Казахстан в Российской Федерации и филиалов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации в Республике Казахстан", – говорится в документе.
В рамках Соглашения предусматривается получение казахстанской лицензии при открытии филиалов российских организаций высшего или послевузовского образования в Казахстане.
Соглашение предусматривает, что обучающимся в казахстанском филиале, завершившим освоение образовательных программ высшего или послевузовского образования и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании установленного образца в соответствии с законодательством РК.
В свою очередь обучающимся в российском филиале, завершившим освоение образовательных программ высшего образования и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании или квалификации установленного образца в соответствии с законодательством РФ.
Признание документов об образовании осуществляется в соответствии с международными договорами, участниками которых являются государства сторон, и законодательством государств.
Соглашение действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние сроки, если ни одна из сторон не позднее чем за один год до окончания очередного периода не направит другой стороне по дипломатическим каналам письменное уведомление о своем намерении прекратить его действие.