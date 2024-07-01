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Законодательство РК

Токаев подписал закон об ежемесячных доплатах казахстанским ученым

Токаев подписал закон об ежемесячных доплатах казахстанским ученым, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 20:59 Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 июля подписал закон "О науке и технологической политике", сообщает Zakon.kz.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О науке и технологической политике", – говорится в сообщении Акорды. 

Также президент подписал закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и технологической политики, платформенной занятости и государственного контроля".

Ранее сообщалось, что закон направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам науки и технологической политики.

Законом предусматриваются правовые нормы, направленные на совершенствование модели управления наукой, регламентацию деятельности Фонда науки, определение правового статуса Национальной академии наук Республики Казахстана, а также определяются основные элементы научной инфраструктуры, порядок финансирования научных организаций, меры содействия субъектам научной и научно-технической деятельности в реализации программ коммерциализации результатов их научной и научно-технической деятельности. 

Документом также определяются государственные меры стимулирования развития науки, в том числе путем финансирования научных, научно-технических проектов в формах базового, грантового и программно-целевого финансирования, а также меры государственной поддержки научной деятельности.

Закрепляются механизмы обеспечения сбора, обработки и анализа научно-технической информации, внедрения новых механизмов оценки обоснованности и технологической готовности предлагаемых к реализации научных исследований.

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