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На АНПЗ произошло задымление

задымление на АНПЗ Фото: пресс-служба АНПЗ
В пресс-службе Атырауского нефтеперерабатывающего завода сообщили, что задымление произошло из-за нарушения технологического режима, сообщает Zakon.kz.

По данным АНПЗ, в топливный газ попала жидкость, из-за чего произошло кратковременное нарушение режима горения печи П-2 на установке замедленного коксования.

"В 10:32 началось кратковременное задымление. К 10:47 задымление было полностью локализовано. Параллельно в 10:40 и 11:10 произошла посадка электроэнергии со стороны АО "KEGOK", что привело к отключению части динамического оборудования технологических установок ПАУ, ПГП с последующим их перезапуском".пресс-служба АНПЗ

В АНПЗ принесли извинения за причиненные неудобства.

3 апреля в Атырау наблюдался смог. Причиной смога стало возгорание камыша на побережье Каспийского моря. Площадь пожара на побережье Каспийского моря в Атырауской области составила 89 гектаров.

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Данияр Кунафин
Атырауская область
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