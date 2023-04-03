На АНПЗ произошло задымление

В пресс-службе Атырауского нефтеперерабатывающего завода сообщили, что задымление произошло из-за нарушения технологического режима, сообщает Zakon.kz.

По данным АНПЗ, в топливный газ попала жидкость, из-за чего произошло кратковременное нарушение режима горения печи П-2 на установке замедленного коксования.

"В 10:32 началось кратковременное задымление. К 10:47 задымление было полностью локализовано. Параллельно в 10:40 и 11:10 произошла посадка электроэнергии со стороны АО "KEGOK", что привело к отключению части динамического оборудования технологических установок ПАУ, ПГП с последующим их перезапуском". пресс-служба АНПЗ

В АНПЗ принесли извинения за причиненные неудобства.

3 апреля в Атырау наблюдался смог. Причиной смога стало возгорание камыша на побережье Каспийского моря. Площадь пожара на побережье Каспийского моря в Атырауской области составила 89 гектаров.