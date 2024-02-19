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Гендиректор АНПЗ ответил на обвинения подчиненных

Гендиректор АНПЗ ответил на обвинения подчиненных Фото: anpz.kz
Генеральный директор ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Галымжан Жусанбаев ответил на обвинения подчиненных, сообщает Zakon.kz.

16 февраля 2024 года стало известно, что заместитель генерального директора – главный инженер ТОО "Атырауский НПЗ" Адилет Шошанбасов обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В своем обращении он обвинил генерального директора АНПЗ Галымжана Жусанбаева в неподобающем поведении.

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Сегодня, 19 февраля, появился ответ гендиректора АНПЗ.

"В последнее время в социальных сетях и средствах массовой информации развернулась бурная информационная компания, направленная против моей работы на стратегическом объекте страны. С момента моего назначения на должность генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" прошло не многим более месяца".Галымжан Жусанбаев

По его словам, за указанный период он инициировал ряд нововведений в деятельности завода:

  • планирование альтернативного маршрута транспортировки нефтепродуктов на ст. Акжайык, демонтированному шесть лет назад;
  • создание рабочей группы по анализу высокого уровня потерь при нефтепереработке с целью установления причин и способов снижения их.;
  • привлечение независимых консультантов для оценки финансовохозяйственной деятельности завода.

Как отметил гендиректор АНПЗ, в результате анализа деятельности завода установлено следующее:

  1. Имеет место факт приобретения товаров, работ и услуг по завышенным ценам у группы аффилированных компаний за период с 2020 по 2023 годы на общую сумму, превышающую 150 млрд тенге. Указанные закупки проводились с многочисленными нарушениями.
  2. Имеются нарушения норм экологического законодательства, выраженные в сверхнормативном хранении кокса и гранулированной серы.
  3. Отсутствие контроля в части учета сжегов и потерь на производстве, что приводит к завышению показателей потерь.

Кроме того, по словам Галымжана Жусанбаева, за это время на территории завода произошло несколько чрезвычайных событий:

  • Имел место срыв поставки 15 тыс. тонн мазута в рамках оказания гуманитарной помощи Республике Таджикистан. Отгрузка была начата с опозданием на шесть дней по причине застывания трубной линии мазутопровода в следствие отсутствия организации работ и контроля со стороны курирующих заместителей генерального директора и ответственных ИТР.
  • 15 февраля 2024 произошел останов циркуляционного компрессора на установке ППНГО. В ходе предварительного расследования установлен факт многолетней эксплуатации оборудования при недопустимых условиях без осуществления планового ремонта. При этом договор на многолетнее обслуживание и ремонт заключен с поставщиком, являющейся членом группы аффилированных компаний.
"Выявление указанных фактов о наличии многочисленных нарушений в функционировании предприятия привело к недовольству виновных в допущенных нарушениях должностных лиц и заинтересованных в получении необоснованных сверхдоходов коммерческих структур. Данные лица начали против меня информационную компанию с целью опорочить мое честное имя и скрыть факты о своей недобросовестной деятельности".Галымжан Жусанбаев

Гендиректор АНПЗ пояснил, что вынужден обратиться к президенту Касым-Жомарту Токаеву за помощью, так как руководство головной компании "КазМунайГаз" запретило ему "высказывать свою позицию в средствах массовой информации".

Галымжан Жусанбаев уточнил, что обращается к главе государства со следующей просьбой:

  1. Оказать поддержку и содействие в инициировании объективного и независимого аудита по фактам приведенных нарушений на стратегическом объекте страны.
  2. Принять меры в отношении отдельных работников завода, срывающих реализацию производственных планов и дестабилизирующих нормальную работу коллектива.

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