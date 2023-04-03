В Караганде на ребенка упали футбольные ворота

Несчастный случай с 7-летним карагандинцем произошел 24 марта во дворе его дома по улице Зелинского в Пришахтинске, сообщает Zakon.kz.

В результате падения плохо закрепленных ворот ребенок получил перелом ноги, уточняет ekaraganda.kz.

"Пожалуйста, помогите. Футбольное поле, здесь столько детей играет! Ворота не держатся ни на чем. Легко падают. Вес ребенка их легко опрокидывает", - просят помощи карагандинцы.

Как уточняется, карагандинцы просят власти города проверить все детские площадки в городе.



В акимате района имени Алихана Бокейхана рассказали, что в 2022 году эти футбольные ворота дополнительно укрепляли.

"Данное футбольное поле благоустроено в 2020 году при комплексном благоустройстве дворовой территории. В 2022 году подрядными организациями были проведены работы по дополнительному укреплению футбольных ворот, где были обустроены футбольные поля. Однако под внешним воздействием в некоторых местах данные крепления пришли в негодность. В настоящее время, в связи с наступлением весенне-летнего периода, вновь начаты работы по обследованию и по дополнительному укреплению футбольных ворот и другого инвентаря, находящегося в дворовых территориях (МАФы, детские игровые и спортивные площадки)", - сообщают в акимате.

Ранее, в августе 2022 года, в Уральске на детской площадке ребенку отрезало фаланги двух пальцев.