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В Шымкенте активизировались скорпионы

нашествие в Шымкенте Фото: pixabay
Шымкентцы пожаловались на то, что находят дома скорпионов, сообщает Zakon.kz.

Врачи предупреждают: если от укуса скорпиона пострадали дети и старики, за помощью нужно обращаться безотлагательно.

"Я готовила обед, высыпала остатки картошки из бумажного пакета в раковину и этот гигант выпал в раковину с картошки. Я пока поймала его в это пластиковое ведро, чуть сознание не потеряла от страха", – цитирует Otyrar жительницу города.

Отмечается, что укус скорпиона похож на болезненный укол или укус жалящего насекомого, например, осы. Поэтому не почувствовать момент контакта с членистоногим существом не получится. Нередко на фоне укуса происходит развитие тахикардии, аритмии, гипертензии, миокардита. Также пострадавший может почувствовать повышенную возбужденность или беспокойство, а может, напротив, испытать заторможенность движений и общего состояния.

Ранее сообщалось, что в Алматы активизировались клещи.

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