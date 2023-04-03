В Шымкенте активизировались скорпионы

Шымкентцы пожаловались на то, что находят дома скорпионов, сообщает Zakon.kz.

Врачи предупреждают: если от укуса скорпиона пострадали дети и старики, за помощью нужно обращаться безотлагательно.



"Я готовила обед, высыпала остатки картошки из бумажного пакета в раковину и этот гигант выпал в раковину с картошки. Я пока поймала его в это пластиковое ведро, чуть сознание не потеряла от страха", – цитирует Otyrar жительницу города.

Отмечается, что укус скорпиона похож на болезненный укол или укус жалящего насекомого, например, осы. Поэтому не почувствовать момент контакта с членистоногим существом не получится. Нередко на фоне укуса происходит развитие тахикардии, аритмии, гипертензии, миокардита. Также пострадавший может почувствовать повышенную возбужденность или беспокойство, а может, напротив, испытать заторможенность движений и общего состояния.

Ранее сообщалось, что в Алматы активизировались клещи.