За смерть работников на производстве срок получил начальник участка водоканала Уральска

Начальника участка водопровода Бекбола Масалимова суд приговорил к ограничению свободы, признав виновным в смерти рабочих, сообщает Zakon.kz.

Третьего апреля в уголовном суде Уральска вынесли приговор Бекболу Масалимову по статье "Нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (156 УК РК). Суд признал Масалимова виновным в смерти двух работников на производстве, передает Мой город.

"Суд приговорил Масалимова признать виновным и назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на три года шесть месяцев с лишением права занимать должности, связанные с обеспечением правила техники безопасности и иных правил охраны труда сроком на три года". Судья Роза Сариева

Адвокат осужденного не согласна с приговором и заявила, что обратится в суд с апелляционной жалобой.

24 августа прошлого года два рабочих ТОО "Батыс су арнасы" погибли во время ремонтных работ на КНС Уральска. Мужчины утонули в сточных водах канализации. Проверка установила, что в трагедии виноват работодатель.

100 казахстанцев погибли в производственных цехах предприятия "АрселорМиттал Темиртау" с 2006 года.