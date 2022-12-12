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На "АрселорМиттал Темиртау" погибли 100 казахстанцев с 2006 года

производство Фото: arcelormittal.kz
Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 12 декабря отметил, что реальной проблемой стал производственный травматизм. С 2006 года на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" произошло более 20 аварий, унесших жизни более 100 казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

За 11 месяцев текущего года на производстве пострадали 1124 работника, из них 157 погибли, отметил президент Казахстана. 

"На отдельных предприятиях аварии с человеческими жертвами приобрели системный характер. Речь идет, в том числе, о компании "АрселорМиттал Темиртау", – сказал Касым-Жомарт Токаев.


Только в этом году погибли 14 человек, в том числе 8 декабря один работник.

"Согласно отчетам государственных органов и общественных организаций, компания нарушает трудовое, экологическое и налоговое законодательство, не исполняет инвестиционные обязательства. Общество ждет справедливых и безотлагательных мер. Контроль непосредственно за премьер-министром", – подчеркнул президент.

3 ноября на шахте им. Ленина в Карагандинской области при бурении газодренажных скважин случился внезапный выброс газа, а позже в тоннеле начался пожар. В момент происшествия под землей находились 106 работников предприятия, 101 из них был эвакуирован.

В результате мощного взрыва погибли пять металлургов, еще четверо были экстренно госпитализированы. По данному факту начато расследование.

8 декабря стало известно, что "АрселорМиттал Темиртау" может прекратить работу в Казахстане. 


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