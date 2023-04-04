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Больше 100 кг рогов сайги пытался продать житель Кызылординской области

Больше 100 кг рогов сайги пытался продать житель Кызылординской области Фото: пресс-служба КНБ РК
Подозреваемого задержали во время сбыта деривантов в особо крупном объеме, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба КНБ, жителя Кызылординской области силовики задержали при попытке продать рога древней антилопы.
"При сбыте дериватов сайги в крупных объемах задержан житель Аральского района Кызылординской области. Всего изъято более 100 кг сайгачьих рогов". Пресс-служба КНБ

Задержанный арестован, сообщают в ведомстве.


Больше 100 кг рогов сайги пытался продать житель Кызылординской области

Фото: пресс-служба КНБ РК


Начато расследование по статье "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животными или их дериватами, с причинением особо крупного ущерба" (часть 3 статьи 339 УК РК).


Больше 100 кг рогов сайги пытался продать житель Кызылординской области

Фото: пресс-служба КНБ РК


24 марта у жителя Уральска сотрудники КНБ совместно с работниками Охотзоопрома изъяли пять мешков деривантов. В общей сложности мужчина пытался продать 642 рога сайгаков.

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