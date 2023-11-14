Житель Актобе пытался продать унаследованные рога сайгака и получил срок

Суд Актобе вынес приговор местному жителю за попытку продать рога сайгака, которые мужчина несколько лет назад унаследовал от тещи. Актюбинца приговорили к ограничению свободы и крупному штрафу, сообщает Zakon.kz.

Три года пролежали рога сайгака в доме жителя Актобе после того, как он нашел их во время уборки в доме умершей тещи. Трудное финансовое положение толкнуло мужчину, который состоит на учете по инвалидности, выставить рога на продажу в интернете. Так актюбинец попал под суд, передает Диапазон.

Как указал в объявлении осужденный мужчина, за сайгачьи рога он хотел выручить 35 тысяч тенге. Полицейские нашли объявление и завели уголовное дело, которое после передали в суд. Теперь актюбинец обязан выплатить штраф в пять миллионов 175 тысяч тенге.

Помимо этого суд принял решение назначить ему срок в 3,5 года ограничения свободы. Как отмечает издание, к ответственности мужчину привлекли не за убийство сайгака, но за ущерб, который был причинен природным богатствам.

"Сам подсудимый признал вину в том, что незаконно пытался продать рога сайги, говорил, что на этот шаг подтолкнули материальные затруднения: он инвалид второй группы, растит двоих детей. Исковые требования он не признал, так как у него просто нет возможности выплатить сумму в 5 с лишним миллионов тенге", – пишет издание.

Несколькими днями ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, что власти Казахстана намерены начать продажу рогов сайги в Китай, где дериваты используют в нетрадиционной медицине. Ранее в Западно-Казахстанской области начали отстреливать сайгаков в рамках программы "урегулирования популяции" древних антилоп.