Трех детей выбросила из окна многоэтажки женщина в Узбекистане
Фото: pixabay
27-летняя жительница Ташкента выбросила из окна 9-этажного дома троих малолетних детей, а затем выпрыгнула сама, сообщает Zakon.kz.
Случай произошел вечером третьего апреля. Видео с места происшествия распространилось в пабликах и мессенджерах Ташкента, пишет Рodrobno.uz.
В генеральной прокуратуре Узбекистана подтвердили информацию. По сообщению ведомства, 27-летняя женщина подвела к окну в квартире на девятом этаже трех своих детей и по очереди выкинула их вниз. Погибли два сына женщины, 4 и 5 лет, а также годовалая дочка, на руках с которой женщина прыгнула сама.
Что стало причиной такого поступка погибшей пока не известно. Начато расследование.
В Павлодаре мужчина поджог квартиру и затем выпрыгнул из окна. Он выжил и получил травмы. В полиции пояснили, что он склонен к суициду и состоит на учете.
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