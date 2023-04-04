Троих детей выбросила из окна многоэтажки женщина в Узбекистане

27-летняя жительница Ташкента выбросила из окна 9-этажного дома троих малолетних детей, а затем выпрыгнула сама, сообщает Zakon.kz.

Случай произошел вечером третьего апреля. Видео с места происшествия распространилось в пабликах и мессенджерах Ташкента, пишет Рodrobno.uz.

В Генеральной прокуратуре Узбекистана подтвердили информацию. По сообщению ведомства, 27-летняя женщина подвела к окну в квартире на девятом этаже троих своих детей и по очереди выкинула их вниз. Погибли два сына женщины, 4 и 5 лет, а также годовалая дочка, на руках с которой женщина прыгнула сама.

Что стало причиной такого поступка погибшей, пока неизвестно. Начато расследование.

В Павлодаре мужчина поджег квартиру и затем выпрыгнул из окна. Он выжил и получил травмы. В полиции пояснили, что он склонен к суициду и состоит на учете.