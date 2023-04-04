Смог в Атырау: животные и птицы не пострадали

Дым от горящего в пригороде Атырау камыша накрыл город. Не смотря на сильный смог и большую площадь пожара, фауна не пострадала, сообщает Zakon.kz.

Животные и птицы не пострадали от задымления и самого пожара, считают экологи региона, передает Первый канал Евразия.

"Такое явление происходит уже на протяжении 20 лет, в этом году масштабы стали больше. Что касается материального ущерба, то его нет, животные, и птицы не пострадали". Сырым Тлегенов, замначальника управления экологии Атырауской области

Площадь возгорания составила 90 гектаров. Подъехать к месту пожара оказалось сложной задачей из-за грязи и болотистой местности – техника не могла преодолеть расстояние. Не смотря на трудности, пожарным удалось победить огонь. По последним данным, потушить осталось пламя на 4 га.





Сообщается, что камыш а резервате "Ак Жайык" начал гореть второго апреля. Сильный смог накрыл Атырау. В школах города занятия в классах отменили.