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Смог в Атырау: животные и птицы не пострадали

Смог в Атырау: животные и птицы не пострадали Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области
Дым от горящего в пригороде Атырау камыша накрыл город. Не смотря на сильный смог и большую площадь пожара, фауна не пострадала, сообщает Zakon.kz.

Животные и птицы не пострадали от задымления и самого пожара, считают экологи региона, передает Первый канал Евразия.

"Такое явление происходит уже на протяжении 20 лет, в этом году масштабы стали больше. Что касается материального ущерба, то его нет, животные, и птицы не пострадали". Сырым Тлегенов, замначальника управления экологии Атырауской области

Площадь возгорания составила 90 гектаров. Подъехать к месту пожара оказалось сложной задачей из-за грязи и болотистой местности – техника не могла преодолеть расстояние. Не смотря на трудности, пожарным удалось победить огонь. По последним данным, потушить осталось пламя на 4 га.


Сообщается, что камыш а резервате "Ак Жайык" начал гореть второго апреля. Сильный смог накрыл Атырау. В школах города занятия в классах отменили.

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