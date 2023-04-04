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Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи Казахстана

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи Казахстана Фото: wikimedia
Эпицентр землетрясения расположен в 286 км на юг от Алматы на территории Китая, сообщает Zakon.kz.
Подземные колебания произошли 4 апреля в 07 часов 26 минут по времени Алматы. На территории Казахстана землетрясение не ощущалось.
  • Энергетический класс землетрясения 10.0.
  • Магнитуда MPV 4.3.
  • Глубина 5 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Второго апреля жители Алматы ощутили подземные толчки в 2 балла. Эпицентр располагался в 17 км на юг от Алматы на территории Казахстана.

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