Хью Джекман предупредил об опасности загара и рассказал о своем раке кожи

54-летний австралийский актер Хью Джекман предупредил своих подписчиков и поклонников об опасности солнечных лучей. Врач актера выразил опасение, что у него может быть рак кожи, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель роли "Росомахи" призвал своих фанатов всегда пользоваться солнцезащитным кремом.

"Мне только что сделали две биопсии. Я только что был у своего врача. Хочу напомнить вам, что базальноклеточный рак кожи – наименее опасный из всех. Пожалуйста, пользуйтесь солнцезащитным кремом. Оно того не стоит. Неважно, как сильно вы хотите загореть, поверьте мне". Хью Джекман

Он написал о своем опыте борьбы с раком кожи. В 2017 году Хью Джекману за два года удалили шесть раковых опухолей кожи на лице. В 2021 году актер получил неутешительный результат после биопсии на лице, у актеры заподозрили базальноклеточный рак кожи.

Актер выразил надежду, что его регулярные напоминания побудят людей пользоваться хорошими солнцезащитными кремами.

Базальноклеточный рак (базальноклеточная карцинома, базалиома, базальноклеточная эпителиома) – наиболее часто встречающаяся y человека раковая опухоль.

Этот рак состоит из клеток, подобных клеткам базального слоя эпидермиса. От других раков кожи отличается чрезвычaйно редким метастазированием, но способен к обширному местному росту, который приводит к существенным косметическим и функционaльным нарушениям.

Заболевание возникает преимущественно y лиц старше 50 лет.



