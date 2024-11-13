Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Многие люди на Бродвее знали: раскрыта причина развода Хью Джекмана после 27 лет брака

актер, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 23:27 Фото: Instagram/thehughjackman
Американский актер Хью Джекман встречался с Саттон Фостер до развода с женой Деборрой-Ли Фернесс, сообщает Zakon.kz.

Об этом изданию US Weekly рассказал инсайдер.

"Отношения Саттон и Хью стали причиной развода Хью и Деб. Многие люди на Бродвее знали об этом, и мы держали это в тайне, потому что они оба были такими милыми и замечательными людьми. Все уважали их личную жизнь", – заявил источник.

16 сентября 2023 года стало известно, что Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс разводятся после 27 лет брака.

"По прошествии последних нескольких лет любовь, которую они испытывали друг к другу, превратилась скорее в дружбу, которая была разрушена во время COVID, поскольку карантин совсем не помог их браку и действительно осложнил их отношения", – сообщил источник.

Актер был женат на Деборре-Ли Фернесс с 1996 года. Они познакомились на съемках сериала "Коррелли". Супруга старше актера на 13 лет. В браке с Джекманом Деборра-Ли пережила несколько выкидышей. После этого актеры усыновили двоих детей – сына Оскара и дочь Аву Элиот.

Ранее сообщалось, что российской певице Анне Седоковой отказали в разводе с мужем.

Читайте также

Джо Байден, Дональд Трамп, президент, выборы, США
Байден и Трамп обсудили процедуру передачи власти
Анджей Дуда, палец, президент Польши
Президент Польши Анджей Дуда потерял часть пальца
биткоин
Биткоин обновил исторический максимум третий раз за неделю
Елена Беляева
США 2024 год Артисты Кино Фильмы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Александр Шепс раскрыл, что чувствует к своей коллеге Керро после расставания
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс раскрыл, что чувствует к своей коллеге Керро после расставания
Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан
Бектенов поручил провести рейды и обходы в частном секторе
Восемь новых пригородных маршрутов запустили в Алматы
Восемь новых пригородных маршрутов запустили в Алматы: куда они едут
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: