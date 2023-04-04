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На ЕНТ 85 абитуриентов пытались пронести шпаргалки и смартфоны

ЕНТ Фото: национальный центр тестирования
Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 85 абитуриента на минувшем ЕНТ. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий удалили 109 человек. Их результаты были аннулированы, сообщает Zakon.kz.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 78% или 86 тысяч абитуриентов, 22% не смогли преодолеть пороговые баллы. Средний балл составил - 70 баллов. Это на 1 балл выше по сравнению с прошлым годом. Максимальный балл – 136, рассказали в Министерстве науки и высшего образования.

"Завершилось мартовское ЕНТ, которое проходило с 10 по 31 марта. Всего в январском Едином национальном тестировании приняли участие около 111 тысяч человек, что на 8 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. Традиционно, наибольшее количество тестируемых, по 19% сдали комбинации предметов "Математика-Физика" и "Биология-Химия". 11% сдающих выбрали новую комбинацию "Математика-Информатика", необходимый для поступления на IT-направления. Тестирование прошло в штатном режиме", – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями выделено дополнительные 40 минут на тестировании, также при необходимости им предоставляется помощник. Кроме того, были разработаны вопросы без схем и диаграмм. 

Можно ли сдавать ЕНТ в другом городе - в материале Zakon.kz. 


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Ирина Лукичева
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