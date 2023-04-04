В Миннацэкономики придумали, как развить приграничные территории Казахстана

О.и главы миннацэкономики на заседании кабмина рассказал, как будут развивать приграничные территории Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алибек Куантыров отметил, что в стране всего 1 283 приграничных сел в 65 районах с населением 1,7 млн чел.



"В рамках реализации проекта "Ауыл - Ел бесігі" на 2023 год запланировано 290 проектов в 140 приграничных селах. В новой Концепции развития сельских территорий на 2023-2027 годы уделено большое внимание развитию приграничных территорий". Алибек Куантыров

По его словам, в рамках Концепции предусмотрено строительство и ремонт социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение отечественными телеканалами цифрового эфирного теле и радиовещания, возможность введения надбавки к заработной плате и других льгот жителям приграничных сельских округов трудодефицитных областей.

Кроме того, добавил Алибек Куантыров, предусмотрено обустройство инфраструктуры пунктов пропусков.

"Одним из инструментов повышения доходов всего сельского населения, включая приграничные регионы, станет реализация проекта "Ауыл аманаты". Будут реализованы меры по проведению скрининга с определением специализации каждого сельского округа, микрокредитованию личных подсобных хозяйств, формированию сервисно-сбытовых кооперативов, обеспечению в лизинг техникой и оборудованием". Алибек Куантыров

Ранее он заявил о планах ввести дифференцированные тарифы на газ в Казахстане.

