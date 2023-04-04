Дифференцированные тарифы на газ хотят ввести в Казахстане

И.о министра национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства 4 апреля заявил о планах по введению дифференцированных тарифов по объему потребления газа для населения и сокращение региональной разницы оптовых цен, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алибек Куантыров заявил, что для повышения энергоэффективности и рационального потребления товарного газа предлагается ряд мер.

"Предлагается введение дифференцированных тарифов для крупных коммерческих предприятий, а также введение дифференцированных тарифов по объему потребления для населения и сокращение региональной разницы оптовых цен. Данные меры позволят повысить культуру экономного использования газа, снизить дефицит объема внутреннего потребления и установить социально-справедливую стоимость газа". Алибек Куантыров

Он также сообщил, что в рамках реформирования тарифной политики по принципу "Тариф в обмен на инвестиции" начата работа, направленная на снижение износа сетей в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, что позволит снизить количество аварий, отключений и повысить качество данных услуг.

"Для достижения указанных показателей потребуется проведение ремонта более 146 тыс. км инженерных сетей. На сегодня сформированы правовые основания для изменения тарифов и увеличения действующих инвестиционных программ. В этой связи, ожидается предоставление заявок с подтверждающими документами от субъектов естественных монополий, проработанных с отраслевыми госорганами и акиматами на местах". Алибек Куантыров

3 апреля и.о министра энергетики Блат Акчулаков в СЦК сообщил, что в целях стабилизации внутреннего рынка горюче-смазочных материалов (ГСМ) необходимо снизить ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами.