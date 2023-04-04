Проработать вопрос дифференциации ставок НДС и КПН готовы в МНЭ

И.о. министра национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства сообщил, что в рамках справедливого распределения налоговой нагрузки будет проработан вопрос дифференциации ставок НДС и КПН в зависимости от приоритетности и рентабельности отрасли, сообщает Zakon.kz.

Алибек Куантыров напомнил о поручении президента о необходимости новой модели налоговой политики.



"Все поставленные задачи будут реализованы в рамках нового Налогового кодекса. Подходы нового Налогового кодекса будут направлены на формирование понятной и предсказуемой налоговой политики. Будут приняты меры по упрощению и цифровизации налогового администрирования. В рамках работы по справедливому распределению налоговой нагрузки будет проработан вопрос дифференциации ставок НДС и КПН в зависимости от приоритетности и рентабельности отрасли". Алибек Куантыров

Он также отметил, что по разработке нового Бюджетного кодекса продолжается работа соответствующей рабочей группы с участием центральных и местных госорганов и экспертного сообщества на базе АО "Института экономических исследований".

"Документ будет основан на положениях Концепции по управлению госфинансами до 2030 года и ориентирован на построение крепкого фундамента налогово-бюджетной политики за счет определения комплекса мероприятий по управлению госфинансами, включая средствами Нацфонда и повышение эффективности планирования и использования бюджетных средств за счет внедряемых нововведений". Алибек Куантыров

Министерством также планируется совместно с заинтересованными госорганами и организациями разработать Комплексный план по поддержке малого и среднего предпринимательства, в том числе по стимулированию среднего предпринимательства, основными направлениями которого будут:

предоставление мер финансовой, нефинансовой поддержки МСП;

стимулирование развития МСП; устранение барьеров, препятствующих их развитию в рамках региональных программ;

упрощение процедур государственных закупок;

расширение источников финансирования МСП.

Ранее Алибек Куантыров рассказал, как будут развивать приграничные территории Казахстана.

Он же рассказал о планах по введению дифференцированного тарифа на газ в Казахстане.