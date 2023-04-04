"Было неожиданным": политологи о новой должности Мурата Нуртлеу

Эксперты Жомарт Амирханов и Алмас Аубекеров высказались о назначении Мурата Нуртлеу заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана.

"Назначение Мурата Нуртлеу на пост вице-премьера, министра иностранных дел было неожиданным, но закономерным. Политический цикл 2022-2023 года закончился, длинная электоральная кампания пройдена – референдум, президентские и парламентские выборы прошли. Учитывая усиливающийся геополитический кризис, сфера внешней политики Казахстана получает наивысший приоритет. Казахстану придется лавировать между Россией, Китаем, США и Евросоюзом, интересы которых в Центральной Азии усиливаются", – заявил политический эксперт Жомарт Амирханов.

Поэтому, как считает эксперт, глава государства решил сделать рокировку: назначил набравшего политический вес кадрового дипломата на пост министра внешнеполитического ведомства.

"Несомненно, Мурат Нуртлеу поспособствовал выбору своего преемника. Возможно, набравшись опыта в правительстве, экс-глава президентской администрации может претендовать и на пост главы Кабинета министров". Жомарт Амирханов

В свою очередь политолог Алмас Аубекеров отметил, что в Казахстане продолжается переформатирование вертикали власти – президент принял ряд ключевых кадровых решений.

"Одним из неожиданных стало назначение Мурата Нуртлеу на пост заместителя премьер-министра – министра иностранных дел. На первый взгляд, данная перестановка может показаться понижением, так как ранее Нуртлеу занимал пост руководителя Администрации президента. Но не в данном случае, учитывая степень доверия главы государства Мурату Нуртлеу". Алмас Аубекеров

Он напомнил, что Нуртлеу входил в команду Токаева еще до президентства – работал как в системе МИДа, так и в аппарате Сената.

"А в самый критический момент президентского срока Токаева – во время январских событий – занял пост первого заместителя КНБ. В тот момент руководство спецслужбы полностью себя дискредитировало, и Токаев мог отправить наводить порядок только того человека, кому мог абсолютно доверять. Преодолев самый кризисный момент, справившись с поставленными задачами менее чем за месяц, Нуртлеу 1 февраля 2022 года был назначен руководителем Администрации президента". Алмас Аубекеров

По словам политолога, времени на раскачку не было, после январских событий президентом была запущена масштабная программа реформ для преодоления политического кризиса.

"В марте состоялось программное Послание главы государства, в июне – референдум по конституционным поправкам и создание новых областей, в сентябре – еще одно Послание с объявлением внеочередных президентских и парламентских выборов, в ноябре – президентские выборы и назначение областных акимов по новой системе, в январе 2023 года – выборы в Сенат, а в марте – в Мажилис и маслихаты. Администрация выступила как главный координатор перенастройки всего госаппарата под реформаторский курс президента". Алмас Аубекеров

Как считает эксперт, если назначение президентом той или иной персоны на высокий государственный пост обычно говорит об определенных приоритетах в отношении персоны, то в случае Нуртлеу можно говорить о неких приоритетах Токаева в отношении сферы, куда назначен Нуртлеу.