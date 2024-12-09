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Политика

Мурат Нуртлеу принял посла Китая в Казахстане

Мурат Нуртлеу принял посла Китая в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 18:43 Фото: МИД РК
Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщает Zakon.kz.

По информации официального сайта МИД Казахстана, Мурат Нуртлеу высоко оценил уровень казахско-китайского сотрудничества и подчеркнул вклад китайского дипломата в развитие вечного всестороннего стратегического партнерства, основанного на незыблемых узах дружбы и добрососедских отношениях.

В свою очередь, посол КНР поблагодарил за постоянную поддержку в ходе его миссии в Казахстане и подчеркнул, что работа в нашей стране была для него большой ответственностью и честью.

Стороны отметили перспективы дальнейшего укрепления политического диалога и торгово-экономического сотрудничества, а также обсудили культурно-гуманитарные мероприятия, которые стали крепким мостом дружбы между двумя народами.

Ранее, 9 декабря 2024 года, Касым-Жомарт Токаев принял президента Национального олимпийского комитета (НОК) Геннадия Головкина. Глава государства был проинформирован о работе комитета и планах на предстоящий период.

Аксинья Титова
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