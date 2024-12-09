Мурат Нуртлеу принял посла Китая в Казахстане
По информации официального сайта МИД Казахстана, Мурат Нуртлеу высоко оценил уровень казахско-китайского сотрудничества и подчеркнул вклад китайского дипломата в развитие вечного всестороннего стратегического партнерства, основанного на незыблемых узах дружбы и добрососедских отношениях.
В свою очередь, посол КНР поблагодарил за постоянную поддержку в ходе его миссии в Казахстане и подчеркнул, что работа в нашей стране была для него большой ответственностью и честью.
Стороны отметили перспективы дальнейшего укрепления политического диалога и торгово-экономического сотрудничества, а также обсудили культурно-гуманитарные мероприятия, которые стали крепким мостом дружбы между двумя народами.
Ранее, 9 декабря 2024 года, Касым-Жомарт Токаев принял президента
Национального олимпийского комитета (НОК) Геннадия Головкина. Глава
государства был проинформирован о работе комитета и планах на
предстоящий период.