В Талдыкоргане проводятся антитеррористические учения
Фото: пресс-служба КНБ РК
4 апреля в Талдыкоргане проводится антитеррористическое учение в рамках командно-штабного учения "Бекет-2023", сообщает Zakon.kz.
По информации Жетысуского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом, целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к реагированию на различные угрозы террористического характера.
Как отметили в Штабе, учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности.
Граждан призывают с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям движений автотранспорта и населения, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.
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