В Талдыкоргане проводятся антитеррористические учения

4 апреля в Талдыкоргане проводится антитеррористическое учение в рамках командно-штабного учения "Бекет-2023", сообщает Zakon.kz.

По информации Жетысуского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом, целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к реагированию на различные угрозы террористического характера.

Как отметили в Штабе, учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности.

Граждан призывают с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям движений автотранспорта и населения, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.



