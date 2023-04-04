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В Талдыкоргане проводятся антитеррористические учения

В Талдыкоргане проводятся антитеррористические учения Фото: пресс-служба КНБ РК
4 апреля в Талдыкоргане проводится антитеррористическое учение в рамках командно-штабного учения "Бекет-2023", сообщает Zakon.kz.

По информации Жетысуского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом, целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к реагированию на различные угрозы террористического характера.

Как отметили в Штабе, учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности.

Граждан призывают с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям движений автотранспорта и населения, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.


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Анастасия Стативкина
Жетысуская область Талдыкорган
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