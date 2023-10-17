Антитеррористическое учение проходит в Семее

В Семее 17 октября 2023 года проводится антитеррористическое учение, сообщает Zakon.kz.

"В ходе учения отрабатываются вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении", – рассказали в оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

Как отметили в штабе, в этих целях предусмотрены определенные ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.

Жителей и гостей города Семей просят с пониманием отнестись к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов.

Ранее антитеррористическое учение прошло в Талдыкоргане.