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Антитеррористическое учение проходит в Семее

Антитеррористическое учение проходит в Семее Фото: polisia.kz
В Семее 17 октября 2023 года проводится антитеррористическое учение, сообщает Zakon.kz.
"В ходе учения отрабатываются вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении", – рассказали в оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

Как отметили в штабе, в этих целях предусмотрены определенные ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.

Жителей и гостей города Семей просят с пониманием отнестись к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов.

Ранее антитеррористическое учение прошло в Талдыкоргане.

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Анастасия Стативкина
Абайская область Семей
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