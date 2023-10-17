Антитеррористическое учение проходит в Семее
Фото: polisia.kz
В Семее 17 октября 2023 года проводится антитеррористическое учение, сообщает Zakon.kz.
"В ходе учения отрабатываются вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении", – рассказали в оперативном штабе по борьбе с терроризмом.
Как отметили в штабе, в этих целях предусмотрены определенные ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.
Жителей и гостей города Семей просят с пониманием отнестись к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов.
Ранее антитеррористическое учение прошло в Талдыкоргане.
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