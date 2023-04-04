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Рост цен на ГСМ повлияет на инфляцию – Смаилов

Казахстан гсм правительство Фото: Zakon.kz
По словам премьер-министра Алихана Смаилова, рост цен на дизтопливо и бензин будет иметь мультипликативный эффект и окажет влияние на инфляцию, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах заседания Правительства РК ост цен на ГСМ окажет определенное влияние на инфляционные процессы.

"Если посмотреть на прямое его влияние, то, учитывая долю потребительской корзины дизтоплива в размере 0,4% и бензина АИ-92 порядка 2% — это в среднем на душу населения. То прямое влияние на общий уровень инфляции составит порядка 0,35%. Это прямое влияние. Будет еще и опосредованное влияние, учитывая, что дизтопливо и бензин входят в структуру затрат наших производителей, будет определенный мультипликативный эффект", — сказал Алихан Смаилов.

Однако президент ставит перед кабмином задачу по снижению уровня инфляции к концу года в два раза.

"Поэтому правительство принимает системные и оперативные меры по сдерживанию инфляционных процессов. По итогам марта месяца мы видим, что происходит заметное замедление темпов инфляции. Если в феврале годовая инфляция составляла 21,3%, то в марте видим уже 18,1%. Эта тенденция будет дальше продолжаться, будем дальше активно реализовывать наш комплекс мер, направленный на сдерживание инфляционных процессов". Алихан Смаилов

Накануне Минэнерго опубликовало проект решения об изменений цен на бензин и дизельное топливо. По мнению Смаилова, это непростое решение, и его принимают вынуждено. Он считает, что если сейчас этого не сделать, то в ближайшее время мы столкнемся с дефицитом ГСМ.

Жадра Жулмухаметова
Правительство РК Смаилов Алихан Казахстан
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