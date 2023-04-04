Смаилов: Повышение цен на бензин и дизельное топливо – это вынужденная мера

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что накануне Минэнерго опубликовало проект решения об изменений цен на бензин и дизельное топливо. По мнению Смаилова, это непростое решение, сообщает Zakon.kz.

Такое решение принимают вынуждено, отметил премьер.

"Если сейчас этого не сделать, то в ближайшее время мы столкнемся с дефицитом ГСМ", - отметил Алихан Смаилов.

Смаилов отметил, что в Казахстане очень высокий уровень потребления ГСМ. Так, если взять, например, дизельное топливо на душу населения, то в у нас в год, по его словам, потребляется 370 литров на человека, тогда как в соседней России это всего лишь 225 литров, в Кыргызстане – 98 литров, а в Узбекистане – 44 литра (в 8 раз меньше).

При этом уровень потребления в основных секторах экономики серьезно не изменился.

"Это связано с ростом вывоза ГСМ в соседние страны транзитным автотранспортом и серым схемам экспорта. При том, что реальное потребление у нас сильно не изменилось". Алихан Смаилов

Между тем, по его словам, государство принимает все меры для того, чтобы увеличить производство ГСМ: за последние пять лет производство бензина увеличилось на 70%, ДТ – на 33%.

3 апреля стало известно, что цены на бензин и дизтопливо повысят в Казахстане.

на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 (в зависимости от региона) до 205 тенге за литр (рост 11%);

а цена на дизель составит 295 тенге за литр. Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тг (в среднем рост 20%).

И.о министра энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК заявил, что повышение цен на дизтопливо не коснется аграриев. Также он рассказал, когда казахстанцам ожидать роста цен на бензин и дизтопливо.



