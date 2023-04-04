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Елена Рыбакина посетила матч НБА в Майами

Теннис Прогулка Майами Фото: Instagram/lenarybakina
Финалистка Miami Open-2023, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала гостьей матча "Майами Хит" - "Даллас Маверикс", в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает Zakon.kz.

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При поддержке лучшей теннисистки Казахстана хозяева паркета сумели одержать победу со счетом 129:122. А Елена отправила сообщение своим поклонникам: "Увидимся в следующем году, Майами".  

Теннис Баскетбол Матч НБА

Фото: Instagram/lenarybakina

2 апреля на кортах Майами завершился женский турнир категории WTA 1000, где Елена Рыбакина дошла до финала. И в решающем поединке казахстанка проиграла двукратной чемпионке "Уимблдона", представительнице Чехии Петре Квитовой со счетом 6:7 (14:16), 2:6.

Теннис Финал Майами

Фото: Instagram/lenarybakina

А две недели до этого на площадках Индиан-Уэллса (США), Елена Рыбакина впервые стала чемпионкой турнира категории WTA 1000, обыграв в матче за титул вторую ракетку мира - Арину Соболенко из Беларуси.

После соревнований в Майами, казахстанка получила небольшой отдых, чтобы хорошо подготовиться к грунтовому сезону. А он уже в самом разгаре, и ведущие теннисистки планеты сейчас собрались в Чарльстоне, на турнир WTA 500.     

Рыбакина же начнет грунтовый сезон матчами за сборную Казахстана 14-15 апреля в Астане, когда в рамках командного чемпионата мира сыграем с командой Польши. 

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