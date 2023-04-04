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Леонардо Ди Каприо вызвали в суд по делу о многомиллионном мошенничестве

Леонардо ди Каприо дал показания в суде по делу о мошенничестве Фото: wikimedia
Голливудский актер Леонардо ди Каприо дал показания против бывшего рэпера группы Fugees Праса Мишеля. Рэпера обвиняют в связях с малазийским миллионером Лоу Таек Джо, сообщает Zakon.kz.

Голливудская звезда Леонардо Ди Каприо дал показания в ходе международного процесса по делу об отмывании денег и взяточничестве.

Праказрел "Прас" Мишель - один из основателей хип-хоп группы 1990-х годов The Fugees - предстал перед судом в Вашингтоне по обвинению в "перекачке" денег беглого малазийского финансиста Лоу Таек Джо. Утверждается, что Мишель стал проводником денег Лоу и его попыток повлиять на правительство США через пожертвования на перевыборную кампанию Барака Обамы в 2012 году.

Пять лет спустя, по словам прокуроров, Мишель пытался остановить расследование в отношении малазийского финансиста при администрации Дональда Трампа. Рэпер, получивший две премии "Грэмми" за альбом The Fugees 1996 года The Score, отрицает все пункты обвинения.

Связь Ди Каприо с этим делом обусловлена его многолетними отношениями с Лоу, который был основным спонсором в фильме "Волк с Уолл-стрит". Актер рассказал, что знал рэпера Праса Мишеля с 1990-х годов, когда они встретились за кулисами после концерта группы Fugees.

Он также рассказал, что подружился финансистом ЛоуТаек Джо в 2010 году на дне рождения в Лас-Вегасе. Финансист стал постоянным донором благотворительного фонда Леонардо ди Каприо. Сам актер утверждает, что финансирование и легитимность денег Лоу Таек Джо тщательно проверили перед началом партнерства.

Прокуроры утверждают, что с июня по ноябрь 2012 года финансист распорядился перевести более 21,6 млн долларов из иностранных организаций на счета рэпера Мишеля, чтобы направить деньги на президентские выборы 2012 года.

В обвинительном заключении против Мишеля говорится, что он перевел деньги финансиста около 20 лжедонорам для скрытия источника средств.

Лоу Таек Джо обвиняют в организации международной схемы отмывания денег и взяточничества, в результате которой были похищены миллиарды из малазийского государственного инвестиционного фонда 1MDB.

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