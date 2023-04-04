Тамара Дуйсенова сохранила пост министра труда и соцзащиты населения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 апреля переназначил Тамару Дуйсенову на пост министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Тамара Дуйсенова родилась в 1965 году в селе Ленинском, Сарыагашского района, Чимкентской области КазССР. В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства.

Трудовую деятельность начала в 1988 году учительницей средней школы имени Ильича города Сарыагаша Чимкентской области.

В 1988-1992 годы работала экономистом Научно-исследовательского института экономики при Госплане Узбекской ССР.

В 1992-1993 годы была старшим экономист Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области.

В 1993-1994 годы работала руководитель отдела компании "Перизат-Холдинг", город Сарыагаш Южно-Казахстанской области.

В 1994 году работала советником главы Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области.

В 1994-1997 годы была заместителем акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

В 1997 году работала первым заместителем акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

В 1997-1999 годы была первым заместитель акима города Шымкента Южно-Казахстанской области.

В 1999-2002 годы работала заместителем акима Южно-Казахстанской области.

В 2002-2006 годы работала вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

С 2006 по 2008 годы была заместителем акима Южно-Казахстанской области.

С 2008 по 2013 годы работала ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В 2013 году была вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В 2013-2014 годы работала министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В 2014-2017 годы была министром здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

В 2017-2018 годы работала министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В 2018-2019 годы была секретарем партии "Нур Отан".

В 2019-2020 годы была президентом Акционерного общества "Центр развития трудовых ресурсов" Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В 2019-2020 годы была внештатным советником президента Республики Казахстан.

В 2020-2022 годы работала помощником президента Республики Казахстан – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.

11 апреля 2022 года назначена на должность министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.