Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Тамара Дуйсенова осталась на посту вице-премьера

Тамара Дуйсенова осталась на посту вице-премьера Фото: akorda.kz
Тамара Дуйсенова переназначена вице-премьером. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликован на сайте Акорды 6 февраля 2024 года.

"Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну заместителем премьер-министра Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении.

Дуйсенова Тамара Босымбековна родилась 11 января 1965 года в селе Ленинском Сарыагашского района Чимкентской области КазССР.

В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства, инженер-экономист.

Трудовой стаж начинала с учительницы средней школы имени Ильича города Сарыагаша. В разные годы являлась экономистом, заместителем акима Шымкента.

С 2002 по 2006 была вице-министром труда и социальной защиты населения.

С 2013 по 2014 возглавляла Министерство труда и соцзащиты.

Затем три года являлась министром здравоохранения и социального развития.

С 2019 по 2020 год – внештатный советник президента Казахстана.

C 2020 по 2022 год – помощник президента Казахстана – заведующая отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента Республики Казахстан.

С 8 июня 2023 была заместителем премьер-министра Республики Казахстан – министром труда и социальной защиты населения.

2 сентября 2023 года Дуйсенова была освобождена от должности министра труда. Ее назначили заместителем премьер-министра.

Читайте также

Мади Такиев стал новым министром финансов Казахстана
Мади Такиев стал новым министром финансов Казахстана
Аида Балаева высказалась об Олжасе Бектенове
Аида Балаева высказалась об Олжасе Бектенове
Роман Скляр сохранил пост первого вице-премьера
Роман Скляр по-прежнему будет первым заместителем премьер-министра
Анастасия Московчук
Дуйсенова Тамара Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
экс-глава правительства
Алихан Смаилов прокомментировал свою отставку
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра
Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: