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Минздрав: Только четверть казахстанцев ведут здоровый образ жизни

Казахстан ЗОЖ Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства 4 апреля рассказала, что по итогам 2022 года доля казахстанцев, ведущих здоровый образ жизни, составила 23,5%, сообщает Zakon.kz.

Минздрав пытается привлечь казахстанцев к ЗОЖ с помощью Нацпроекта "Здоровая нация".

"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, по итогам 2022 года составила 23,2%. Следует отметить, что во время пандемии коронавирусной инфекции бюджет на пропаганду ЗОЖ был сокращен в четыре раза в сравнении с 2019 годом и на сегодня составляет 512 млн тенге. Это привело к снижению реализации мероприятий ЗОЖ в 10 раз и осведомленности населения с 67% в 2019 году до 12% в 2022 году. В 2023 году будут проведены более 1,4 млн мероприятий ЗОЖ среди населения".Ажар Гиният

Она отметила, что в стране функционирует 191 молодежный центр здоровья, проводятся мероприятия по повышению охвата подростков и молодежи их услугами.

"Расширены клинико-диагностические услуги молодежных центров здоровья с 57 до 119 услуг. В текущем году утвержден стандарт по организации оказания медицинской помощи по охране репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет и молодежи. Вместе с тем для изучения уровня потребления табачных изделий среди населения и факторов риска неинфекционных заболеваний будет проведено национальное исследование STEPS по методике ВОЗ".Ажар Гиният

Также по поручению президента в Казахстане разрабатывают дорожную карту по усилению пропаганды ЗОЖ. К 2025 году Минздрав ожидает увеличение доли граждан, ведущих ЗОЖ, до 30%.

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