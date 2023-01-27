В школе Алматинской области избили пятиклассника

В Алматинской области расследуют избиение 12-летнего подростка. Во время школьной драки пятиклассник получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, словесная перепалка началась, потому что дети не поделили место в узком коридоре. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас мальчик находится в палате, он в сознании.



"При поступлении жалобы были на головные боли, головокружение, тошноту, рвоту. На сегодняшний день состояние ребенка стабильное, улучшается, средней степени тяжести, сохраняется. Ребенок сейчас более или менее активный стал, но все равно нуждается в соблюдении постельного режима". Врач-нейрохирург Есентай Жанабаев

Как оказалось, ученик 6-го класса с помощью грубой силы решил выяснить, почему пятиклассник не пропускает его в коридоре. От нескольких ударов в голову пострадавший упал на пол.

Мать пострадавшего обратилась с заявлением в полицию. Инцидент уже изучает комиссия по делам несовершеннолетних.

"Когда выходили на перемену, между детьми случилась драка. Учителя по английскому языку сразу отвели ребенка к медсестре на второй этаж. К месту травмы приложили лед. Мы не скрывали этот факт. Сразу позвонили родителям. Мы провели экстренное собрание. Теперь учителя провожают детей до дверей. У нас коридоры тесные. Один ребенок задел другого. Из-за этого все началось". Директор общеобразовательной средней школы №34 им. К. Абдыгулова Замзагуль Марипова

17 января в Алматы школьник на уроке физкультуры получил тяжелую травму головы.