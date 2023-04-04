Какие новые законы появятся в Казахстане

Президент РК Касым-Жомарт Токаев напутствовал депутатов речью о необходимости законодательных реформ, выступая на открытии первой сессии Парламента РК VIII созыва. О каких именно новых законах и кодексах идет речь, разбирался Zakon.kz.

Богатым – больше налогов, бедным - пособий

О чем бы не говорило государство, оно говорит о налогах. Казахстанцам следует готовиться к новому Налоговому кодексу на смену существующему, принятому, к слову, не так уж давно, 25 декабря 2017 года. Причины – прозрачные, как и налоговая система, каковой ее обещают сделать. Для обеспечения динамичного прогресса страны и стимулирования деловой активности процесс взаимодействия фискальных органов с бизнесом планируется, во-первых, полностью оцифровать, а во-вторых, дифференцировать ставки по корпоративному подоходному налогу и налогу на добавленную стоимость.

Ожидается, что это увеличит поступления в бюджет. Богатые станут платить больше, а бедные вследствие этого – больше получать разного рода пособий. Так что и социальной справедливости как бы прибавится.

Но о введении так называемого "налога на роскошь" (прогрессивной шкалы подоходного налога), который в кулуарах анонсируется последние лет 15, официально ничего опять сказано не было.

Другой программный документ, который внесут (должны внести) в Парламент уже в текущем году - проект нового Бюджетного кодекса РК. Это хроническая проблема: расходы на обслуживание госдолга растут, трансферты из Национального фонда не снижаются. И при этом бюджеты всех уровней не осваиваются должным образом. Как дипломатично выразился президент: "Планирование и исполнение бюджета сегодня оставляет желать лучшего".

Кстати, ныне действующий Бюджетный кодекс РК принят еще в 2008 году. Однако поскольку "сбалансировать" бюджетную политику до сих пор не удалось, вернее, не удается из года в год, проблема, очевидно, не только в людях, но и в правилах, по которым с этих людей (чиновников) спрашивают.

Говоря о налогах и бюджете, и вообще, о необходимости пополнения казны, глава государства также напомнил, что одним из первых указов, который он подписал после переизбрания, стал Указ Президента РК "О мерах по возврату государству незаконно выведенных активов". Уточнив, что Правительство РК и Генеральная прокуратура РК уже подготовили отдельный законопроект, который депутатам и предстоит "в ближайшее время" претворить в соответствующий закон.

Будирование лоббирования

Все вышеуказанные НПА регулируют денежные потоки, а значит, затрагивают интересы крупного бизнеса, финансово-промышленных групп. И потому не удивительно, что Президент РК счел уместным коснуться, как он выразился, "актуального", но, кроме того, и давнего больного вопроса. Речь идет о регулировании лоббирования, и эту тему, напомним, будировали в Казахстане давно: еще в 1998 году соответствующий законопроект значился в плане законопроектных работ правительства. А в конце 2009 года проект Закона РК "О лоббировании" даже был разработан и внесен на рассмотрение Парламента РК, но после долгих злоключений отозван в 2012 году.

Однако проблема никуда не исчезла. Лоббирование, то есть представление, продавливание интересов той или иной группы лиц в парламенте при принятии НПА – общепринятая мировая практика, и Казахстан – не исключение. Другое дело, что в тех же странах англосаксонской правовой семьи лоббистская политика формируется не за закрытыми дверями (по крайней мере, с 80-х годов прошлого века, когда там – в частности, в Австралии - появились первые документы, регламентирующие лоббизм). Когда же это происходит, по выражению Токаева, кулуарно, в условиях полной правовой неурегулированности, создается широкое поле для коррупции. Поэтому поручаю изучить международный опыт законодательного регулирования и контроля".

Но сроки, мягко говоря, не определены.

Наука и техника

Сразу несколько документов среди тех, которые депутатам предстоит принять, касаются энергетической безопасности. В частности, речь идет о тех областях обрабатывающей промышленности, для развития которых у Казахстана имеются как сырье, так и кадры. По ним страна должна достигнуть самообеспечения. Для чего не хватает лишь современных технологий и политической воли.

Теперь воля обозначена. "Экономика должна стать наукоемкой. Требуется не только проводить исследования и получать патенты, но и внедрять научные разработки в производство. С целью комплексного развития науки предстоит принять новый закон. Ожидаю, что депутаты уделят особое внимание этому законопроекту", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Пока законопроект «О науке и технологической политике» находится в стадии разработки.

Кроме того, он напомнил, что в Мажилисе РК уже находятся три законопроекта, касающиеся электроэнергетики. Вероятно, имеются в виду проекты законов "О теплоэнергетике", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам теплоэнергетики и электроэнергетики", а также "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии, электроэнергетики и естественных монополий".

Высокий износ объектов коммунальной инфраструктуры дает себя знать регулярно, но, как известно, текущий отопительный период ознаменовался рядом серьезных аварий (в Экибастузе, Риддере). Проблема касается, разумеется, не только линий электропередач, но и теплоснабжения, дорог, газопроводов… В связи с чем Президент предложил принять Национальный инфраструктурный план, нацеленный на формирование устойчивого инфраструктурного каркаса страны.

Но, возвращаясь к рынку электроэнергии, напомним, что к застарелым инфраструктурным проблемам в прошлом году добавилась новая: международный майнинг, вдруг облюбовавший Казахстан с его дешевыми тарифами, что привело к периодическим региональным "концам света". Что и побудило у власти особенное внимание к электроэнергетике.

Как, впрочем, и к водоснабжению. Цифровизация охватит помимо всего прочего и водную отрасль. Это означает масштабную реконструкцию оросительных каналов, переход на автономное управление гидротехническими сооружениями, внедрение квот. Правовым инструментом обустройства этого нового водного мира и должен послужить соответствующий закон, который, правда, еще предстоит разработать.

Все эти реформы потребуют создания будущего Градостроительного кодекса, который систематизирует регулирующие документы во всех этих смежных областях и поспособствует модернизации как инженерной, так и социальной инфраструктуры.

Особенно это важно для приграничных районов страны, которых насчитывается 65 и где социально-экономическое положение весьма незавидно. Внедрение новых норм позволит осуществить на практике Концепцию развития сельских территорий, которая сейчас разрабатывается по поручению главы государства: снизить отток населения из приграничных районов, удешевив жилье для граждан, желающих здесь поселиться. И вообще, сделать жизнь людей здесь более комфортной.

Защита докторов

Еще один законопроект обсуждался в парламенте почти год – "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения". Этот документ регламентирует страхование ответственности врачей, но в то же время посвящен юридической защищенности медицинских работников.

Почему закон до сих пор не принят? По оценке Токаева, "конкретные меры по повышению престижа медицинской профессии, предложенные специалистами и депутатами в этом документе, в основном сведены на "нет". Не совсем, правда, понятно – кем… Но "важно, чтобы медицинские работники имели гарантированную законом защиту своих прав. Парламентариям следует уделить должное внимание решению данного вопроса".

С учетом Конституции и мирового опыта

Токаев обратил внимание депутатов на то, что законодательство должно быть приведено в соответствие с Конституцией РК. Тема эта затронута не случайно. "Анализ поступающих в Конституционный суд жалоб показывает, что граждане имеют нарекания к отдельным положениям законов. Принятые по ним решения Конституционного суда доказывают обоснованность такой критики. По некоторым обращениям Конституционный суд вынес свои вердикты, и отдельные нормы законодательства признаны не соответствующими Основному закону", - сказал Президент РК.

И приводить законодательство в соответствие с Основным законом парламентариям следует немедля. Дело в том, что должны быть отменены не только признанные некорректными нормы, но и основанные на них прежние решения судов. А это непосредственно касается конкретных интересов многих людей. И, конечно, защиты их конституционных прав. Чтобы граждане не сомневались в справедливости государства.

Соображениями справедливости объясняется и обеспечение равного доступа для всех граждан к качественным юридическим услугам для защиты своих прав в суде. С этой целью государство гарантирует юридическую помощь пострадавшим из социально уязвимых категорий. Эти слова Токаева прозвучали в одном блоке с уже принятыми мерами социальной помощи тем, кто в ней нуждается: пересмотр пособий многодетным семьям, по уходу за ребенком, лицам с особыми потребностями и далее в этом ряду, предусмотренными Социальным кодексом РК. Так или иначе анонсированные нормы по гарантиям юридической помощи, надо полагать, также войдут в этот комплексный документ, который уже принят Сенатом РК и после прохождения всех предусмотренных законом процедур будет введен в действие.

В контексте защиты прав человека глава государства предложил разработать и абсолютно новый для Казахстана закон – о противодействии торговле людьми и социальной поддержке граждан, которые все же стали жертвами этой древней жестокой практики. "Такой закон обеспечит защиту и социальную поддержку гражданам, ставшими жертвами торговли людьми. Это крайне актуально в условиях нарастающих глобальных и региональных процессов вынужденной миграции", - пояснил Касым-Жомарт Токаев.

Первоначально этот законопроект МВД РК планировало подготовить к апрелю 2023 года. То есть к сегодняшнему дню. Но, судя по выступлению президента, эти планы были слишком оптимистичны. Работа еще предстоит, хотя задел есть - проект закона "О противодействии торговле людьми в РК".

"Необходимо, чтобы закон вобрал в себя лучший мировой опыт, но, конечно же, с учетом наших национальных интересов. Поэтому к его разработке важно наряду с отечественными экспертами и юристами привлечь представителей международных организаций", - напутствовал депутатов президент. Но для начала, как видно – разработчиков.

Новая стратегия

Уделил глава государства внимание и непосредственно самому нормотворческому процессу, призвав к его дебюрократизации и быстрому принятию качественных законов по злободневным вопросам. Собственно, эта работа началась еще в прошлом году, но идет, как признался Токаев, со скрипом.

Одной из реформ, которые помогут в этом, стали изменения в работе двухпалатного парламента. Это, по задумке, должно оптимизировать процесс принятия законов. На очереди – другие реформы: цифровизация представительной ветви власти и развитие Электронного парламента. По примеру Электронного правительства.

Ну а самое запоминающиеся президент сказал, завершая выступление. "Нам предстоит провести полномасштабную ревизию "Стратегии развития Казахстана до 2050 года, - сообщил Касым-Жомарт Токаев. - За последние годы в мире произошли беспрецедентные геополитические, экономические и технологические сдвиги. В этой связи ряд стратегических документов утратил свою актуальность".

Напомним, что Стратегии развития "Казахстан- 2050" была представлена в декабре 2012 года в Послании Главы государства народу Казахстана, которая, в свою очередь, пришла на смену программе развития страны "Казахстан-2030", озвученной в 1997 году.