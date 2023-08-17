Какие новые законы появились в Казахстане и как они изменят жизнь казахстанцев

1 сентября у депутатов завершаются каникулы, и начнется 2-я сессия Парламента РК VIII созыва. Предстоит принять новый Налоговый кодекс, законы в области медицины, науки и другие НПА. Zakon.kz. напоминает, какие законы уже приняты в ходе 1-й сессии и какие новые правила они устанавливают.

Вообще-то, согласно Конституции РК, сессии парламента проводятся раз в год. Очередная сессия парламента начинается с первого рабочего дня сентября и закрывается в последний рабочий день июня.

Однако в Казахстане редкий созыв дотягивает до середины срока. Так, первая сессия нынешнего VIII созыва была открыта 29.03.2023 и продлилась всего сто дней. Не удивительно, что из 82 законопроектов, находящихся в работе, принято лишь 25.

Какие именно законы принимает парламент – можно узнать, заглянув на его сайт. В их числе первая сессия парламента приняла законы, существенно повлиявшие на жизнь казахстанцев.

Самокатные правила

Самый неоднозначный закон, принятый парламентом – поправки в закон о дорожном движении. Документ появился накануне закрытия сессии парламента, вступит в силу 30.08.2023 и впервые в РК вводит обозначение для электросамокатов и регулирует правила передвижения на них. Вот главные из них:

максимальная конструктивная скорость не более 25 километров в час,

ограничение скорости на тротуарах в шесть километров в час,

запрет на перевозку грузов и пассажиров,

на пешеходных переходах обязательно спешиваться,

по проезжей части можно передвигаться лицам старше 18 лет, со шлемом и светоотражающим предметом, имеющим водительские права.

Однако государственная регистрация и, соответственно, государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) электросамокатам не требуется.

Фэйк-контроль: как отделить ложь от ошибки

Закон РК "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" шел в пакете с сопутствующими поправками в другие законодательные акты. В частности, в Административный кодекс вводят статью 456-2 "Размещение, распространение ложной информации". В Казахстане и раньше предусматривалась ответственность за распространение ложной информации. Но, подчеркнем, информация должна быть не просто ложной, а заведомо ложной. То есть умышленной неправдой. И тогда за нее наступала либо административная ответственность по части 2 статьи 456-1 КоАП, либо уголовная по статье 274 УК РК.

Теперь же в результате планируемых реформ ситуация кардинально меняется. Упомянутая часть 2 статьи 456-1 КоАП исключается. К административной ответственности могут привлечь, даже если информация не заведомо ложная. То есть журналист или блогер просто ошибся. Цифру перепутал или место действия. Так вот, де-юре этого достаточно для привлечения к административной ответственности: штраф до 345 тысяч тенге, минимум же – 20 МРП.

Квартирный вопрос: новые старые правила в многоквартирном доме

Небольшая предыстория. В 2019 году в Казахстане запустили жилищную реформу, в результате которой КСК и другие виды потребительских кооперативов, объединяющих собственников квартир в многоквартирных домах, должны были заменить на ОСИ – объединения собственников имущества.

Однако реформа провалилась, что признал сам глава государства. А 29 июня 2023 года он подписал соответствующий закон, отменивший скандальную норму. Теперь собственники квартир могут выбрать следующие формы управления общедомовым имуществом: ПКСК, ПК, КСК, ОСИ, ПТ, а также непосредственное совместное управление всеми собственниками. Новые старые правила действуют с 1 июля 2023 года.

Ранее Zakon.kz уже публиковал статью, где разбирался в плюсах и минусах всех разрешенных форм управления.