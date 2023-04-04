В Казахстане автоматизируют аттестацию учителей

И.о. министра просвещения Гани Бейсмебаев 4 апреля рассказал, что ведомство планирует полностью автоматизировать процесс аттестации учителей, сообщает Zakon.kz.

Основные проблемы аттестации, по словам Гани Бейсембаева, сбор педагогами большого количества документов в электронном и бумажном варианте, длительное рассмотрение аттестационной комиссией представленных документов, качество тестовых заданий. Вместе с тем, также одной из основных проблем является сохранение принципов объективности, прозрачности и академической честности при проведении аттестации.

"В целях регулирования данных проблем основным инструментом станет автоматизация процесса аттестации. Говоря простым языком, аттестация будет проводиться по принципу "нажатия одной кнопки". То есть учитель только подтверждает, что намерен пройти аттестацию, а личные документы аттестуемого и соответствующие материалы, определяющие уровень его квалификации, автоматически суммируются и анализируются информационной системой, которая в кратчайшие сроки подводит итоги. Это полностью ограничивает человеческий фактор, способствует установлению объективности и транспарентности". Алихан Смаилов

В соответствии с планируемыми новыми изменениями высокий профессионализм и успешность деятельности педагога будут напрямую связаны с достижениями учащихся.

"В соответствии со сроками аттестации педагогов предусматривается освобождение от процедуры аттестации педагогов, которым до пенсионного возраста осталось 5 лет, при условии, если они не будут продолжать педагогическую деятельность". Гани Бейсембаев

Министр просвещения приказом от 30 декабря 2022 года внес изменения в Правила и условия проведения аттестации педагогов.

