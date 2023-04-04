Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Один из самых титулованных тренеров мира получит награду спустя 40 лет

Футбол Награда Тренеру Фото: Instagram/manchesterunited
Знаменитый британский футбольный специалист, экс-тренер "Манчестер Юнайтед" и "Абердина" Алекс Фергюсон будет награжден медалью за победу в Кубке обладателей кубков УЕФА сезона 1982/1983, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".

Самый знаменитый британский наставник, 81-летний сэр Алекс Фергюсон сможет получить заслуженную награду спустя 40 лет, когда он руководил шотландским "Абердином". Тогда футболисты, которых тренировал Фергюсон переиграли мадридский "Реал" в финале Кубка обладателей европейских кубков 1983 года, пишет USA Today

Футбол Трофей Абердин

Фото: Instagram/alex.ferguson.official

Основное время того матча закончилось с результатом 1:1, а в дополнительное время игрок "Абердина" Джон Хьюитт подарил шотландцам победу. По футбольному регламенту тех времен, медали за чемпионство в турнире вручили 11 игрокам стартового состава, а также запасным, их было пять. И Фергюсон остался без награды. 

Футбол Трофей Абердин

Фото: Instagram/alex.ferguson.official

Однако в честь 40-летия этого исторического матча, комиссия УЕФА приняла решение наградить экс-наставника "Абердина". В список награждаемых также включили помощника Ферюсона, Арчи Нокс и полузащитника Дуги Белла, который пропустил тот финал из-за травмы.

Всего за карьеру Алекс Фергюсон завоевал 49 трофеев в качестве тренера. В 1999 году Фергюсон был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II. Спустя три года был включен в Зал славы английского футбола. 

Читайте также

В Кокшетау построили современную крытую ледовую арену

Елена Рыбакина посетила матч НБА в Майами

В матче за звание чемпиона мира по шахматам победит Казахстан

Куандык Шынасилов
Манчестер Юнайтед Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Казахстан гсм правительство
Рост цен на ГСМ повлияет на инфляцию – Смаилов
Цены на бензин и дизтопливо повысят в Казахстане
Цены на бензин и дизтопливо повысят в Казахстане
газ
Дифференцированные тарифы на газ хотят ввести в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления