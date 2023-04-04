Один из самых титулованных тренеров мира получит награду спустя 40 лет

Знаменитый британский футбольный специалист, экс-тренер "Манчестер Юнайтед" и "Абердина" Алекс Фергюсон будет награжден медалью за победу в Кубке обладателей кубков УЕФА сезона 1982/1983, сообщает Zakon.kz.

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Самый знаменитый британский наставник, 81-летний сэр Алекс Фергюсон сможет получить заслуженную награду спустя 40 лет, когда он руководил шотландским "Абердином". Тогда футболисты, которых тренировал Фергюсон переиграли мадридский "Реал" в финале Кубка обладателей европейских кубков 1983 года, пишет USA Today.

Фото: Instagram/alex.ferguson.official

Основное время того матча закончилось с результатом 1:1, а в дополнительное время игрок "Абердина" Джон Хьюитт подарил шотландцам победу. По футбольному регламенту тех времен, медали за чемпионство в турнире вручили 11 игрокам стартового состава, а также запасным, их было пять. И Фергюсон остался без награды.

Фото: Instagram/alex.ferguson.official

Однако в честь 40-летия этого исторического матча, комиссия УЕФА приняла решение наградить экс-наставника "Абердина". В список награждаемых также включили помощника Ферюсона, Арчи Нокс и полузащитника Дуги Белла, который пропустил тот финал из-за травмы.



Всего за карьеру Алекс Фергюсон завоевал 49 трофеев в качестве тренера. В 1999 году Фергюсон был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II. Спустя три года был включен в Зал славы английского футбола.