Зульфия Сулейменова вновь назначена министром экологии

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении министра экологии. Ведомство продолжит возглавлять Зульфия Сулейменова, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на Акорде 4 апреля.

"Назначить Сулейменову Зульфию Булатовну министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", – сказано в сообщении.

Зульфия Сулейменова родилась в 1990 году в Актобе.

В 2012 году окончила Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности "Международные отношения", в 2014 г. присуждена степень магистра международных отношений ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, в 2016 г. присуждена степень PhD доктора Национального института политических исследований (Япония).

В 2013-2014 гг. работала экспертом в Коалиции за зеленую экономику (Казахстан).



В 2014-2015 гг. являлась научным сотрудником в отделе внешней политики и международной безопасности Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ).

В 2015-2018 гг. работала консультантом в секции по политике окружающей среды и развитию Дивизиона окружающей среды и развития ЭСКАТО ООН (Таиланд).

В 2018-2019 гг. работала международным консультантом в Программе развития ООН в Туркменистане, национальным консультантом в Программе развития ООН в Казахстане, консультантом в секции по политике окружающей среды и развитию Дивизиона окружающей среды и развития ЭСКАТО ООН (Таиланд).

В 2020-2021 гг. занимала должность заместителя директора Департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В 2021-2022 гг. — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

С марта 2022 по январь 2023 г. — вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Указом президента от 4 января 2023 года назначена министром экологии и природных ресурсов РК.