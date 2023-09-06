Кому посвятила второй пост благодарности Зульфия Сулейменова

Зульфия Сулейменова, которую 1 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра экологии и природных ресурсов, поздравила нового министра. Теперь это ведомство возглавляет Ерлан Нысанбаев, сообщает Zakon.kz.

В своей публикации на Facebook за 6 сентября Сулейменова уточнила, что для нее было большой честью работать в составе правительства и возглавлять одно из сложнейших министерств – Министерство экологии и природных ресурсов.

"Выражаю глубокую признательность главе государства за оказанное мне доверие и всем вам за вашу поддержку. Хочу поздравить Ерлана Нуралиевича с назначением на этот пост". Зульфия Сулейменова

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Также она добавила, что хочет подвести некоторые итоги своей деятельности.

Первое. Впервые за всю историю существования Совета Безопасности его заседание было посвящено экологической безопасности.

"В качестве одного из итогов: мы начали процесс перехода на ВОЗ-рекомендуемые стандарты качества воздуха. Принятые в Казахстане ПДК в разы слабее, чем рекомендуемые ВОЗ. Мы неоднократно поднимали вопрос перед Минздравом о необходимости обновления и ужесточения санитарных норм (где нормируются ПДК) с тем, чтобы выставлять более жесткие требования к предприятиям. В этом году мы наконец-то смогли убедить в необходимости их пересмотра! Сейчас команда работает уже над техническими деталями". Зульфия Сулейменова

Также ведется работа по подготовке нормативов качества окружающей среды.

Второе. Экология – это в том числе регулирование промышленных предприятий.

"Мы отстаивали и, уверена, продолжим отстаивать позицию по сверхнормативному размещению серы оператором NCOC на Кашагане и необходимости полной ликвидации нефтяных скважин в границах песчаного массива Кокжиде. Знаю, это неудобная позиция для многих, но уверена, что министерство продолжит ее отстаивать". Зульфия Сулейменова

Третье. Были начаты меры по ужесточению требований к предприятиям, в том числе за правонарушения в области загрязнения воздуха.

"Мы также выступили с предложением взымать экологический налог (эмиссионные платежи, поступающие в местные бюджеты для улучшения экологии регионов) за лимиты выбросов, которые получают предприятия, поскольку лимиты берутся "про запас" и стимулы сокращать выбросы зачастую отсутствуют. Надеюсь, эта работа будет продолжена", – отметила Сулейменова.

Четвертое – по лесным пожарам.

"Мы выявили в ходе проверок, что имеет место систематическая кража леса и незаконная вырубка, поджог леса и укрытие отдельных пожаров. Поэтому уже на этапе регистрации находится приказ о запрете отпуска леса в круглом виде, а также об объявлении моратория на 10 лет на вырубку хвойной древесины". Зульфия Сулейменова

Пятое. Она уточнила, что после пожаров в Абайской области все спрашивали, почему у лесников не было противопожарной одежды.

"Вынуждена признать, что принятые еще в 2015 году нормы положенности не включали в себя средства защиты и противопожарную одежду. Мы разработали обновленные нормативы положенности, где предусмотрели противопожарную одежду и смогли получить дополнительное финансирование в 2023 году в сумме 918 миллионов тенге из резерва правительства на закуп данной одежды для 4405 работников природоохранных и лесных учреждений (из них 1335 работников ООПТ и 3070 работников лесхозов МИО)". Зульфия Сулейменова

Шестое. Была повышена зарплата многим служащим.

"Так, с июня повышена зарплата на 26-111% сотрудникам РГП "Казгидромет", которые до этого времени в большей степени получали чуть больше минимальной заработной платы (МЗП). Основной упор был сделан на наблюдательной сети. Для гражданских служащих установлена доплата 100% от должностного оклада за опасность службы – это для 12 876 работников. Мы также инициировали перевод постоянных работников лесной охраны в штат. Сейчас на рассмотрении находится постановление правительства по выделению дополнительных средств для выплаты доплат сезонным служащим". Зульфия Сулейменова

Седьмое. Была активизирована деятельность по борьбе с браконьерством.

"К сожалению, мы выявляли, что этим промышляют и люди в погонах, и наши собственные работники. Был выявлен факт повторного попадания в оборот ранее изъятых дериватов (рогов сайгаков). Мы также выявили сеть по контрабанде краснокнижных соколов-балобанов, но не успели проработать вопрос по ее ликвидации". Зульфия Сулейменова

Восьмое. На следующий год бюджет министерства был значительно увеличен, что позволит продолжить материально-техническое оснащение в экологическом и лесном блоке, научные исследования (в т.ч. по каспийским тюленям – по ним я сильно переживала).

Девятое. С текущего месяца возобновится программа EcoQolday по поддержке системы сборки, сортировки и переработки отходов, которая была приостановлена.

"Еще раз хочу поблагодарить всех коллег за проделанную работу и пожелать дальнейших успехов и принципиальности в отстаивании безопасной и чистой окружающей среды!" – сказано в заключении.

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