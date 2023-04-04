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МИОР будет возглавлять Дархан Кыдырали

МИОР будет возглавлять Дархан Кыдырали Фото: gov.kz
Касым-Жомарт Токаев указом от 4 апреля назначил Дархана Кыдырали министром информации и общественного развития, сообщает Zakon.kz.

Указ о назначении опубликован на Акорде.

"Назначить Кыдырали Дархана Куандыкулы министром информации и общественного развития Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Дархан Кыдырали родился в 1974 году. Окончил Стамбулский университет. Доктор исторических наук, академик НАН РК.

Трудовую деятельность начал в 2000 году старшим научным сотрудником Международного Казахско-Турецкого университета им. Х.А. Ясави. Работал в данном университете ведущим научным сотрудником, руководителем аппарата, доцентом кафедры истории.

В 2005-2006 годы трудился исполняющим обязанности доцента кафедры всемирной истории, археологии и этнологии, старшим научным сотрудником Евразийского университета им. Л.Н. Гумилева.

В 2006-2007 годы работал на должностях советника директора, заместителя директора Президентского центра культуры Республики Казахстан.

В 2007 году назначен советником министра образования и науки.

В 2008-2012 годы являлся экспертом отдела внутренней политики Администрации президента, заведующим сектором пресс-службы президента, заместителем пресс-секретаря президента.

В 2012-2014 годы работал на должности заместителя Генерального секретаря Тюркского Совета государств. В 2014 году назначен президентом Международной Тюркской академии.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного Посланника II класса.

С июля 2016 года по 02.09.2022 – председатель правления АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан".

В сентябре 2022 года возглавил министрество информации и общественного развития.

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