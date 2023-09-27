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Дархана Кыдырали зарегистрировали депутатом Сената

Дархана Кыдырали зарегистрировали депутатом Сената Фото: ЦИК РК
Экс-министра информации и общественного развития Дархана Кыдырали официально зарегистрировали депутатом Сената, сообщает Zakon.kz.

Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров вручил удостоверение и нагрудный знак новому депутату Дархану Кыдырали и пожелал успехов в работе.

Дархана Кыдырали зарегистрировали депутатом Сената

Фото: ЦИК РК

Стоит отметить, полномочия депутата начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией.

26 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Дархана Кыдырали депутатом Сената Парламента.

С сентября 2022 года по сентябрь 2023 года он был министром информации и общественного развития Казахстана.

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Сенат Парламента РК Дархан Кыдырали Казахстан
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