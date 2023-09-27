Дархана Кыдырали зарегистрировали депутатом Сената
Фото: ЦИК РК
Экс-министра информации и общественного развития Дархана Кыдырали официально зарегистрировали депутатом Сената, сообщает Zakon.kz.
Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров вручил удостоверение и нагрудный знак новому депутату Дархану Кыдырали и пожелал успехов в работе.
Фото: ЦИК РК
Стоит отметить, полномочия депутата начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией.
26 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Дархана Кыдырали депутатом Сената Парламента.
С сентября 2022 года по сентябрь 2023 года он был министром информации и общественного развития Казахстана.
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