Дархана Кыдырали зарегистрировали депутатом Сената

Экс-министра информации и общественного развития Дархана Кыдырали официально зарегистрировали депутатом Сената, сообщает Zakon.kz.

Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров вручил удостоверение и нагрудный знак новому депутату Дархану Кыдырали и пожелал успехов в работе.

Фото: ЦИК РК

Стоит отметить, полномочия депутата начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией.



26 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Дархана Кыдырали депутатом Сената Парламента.

С сентября 2022 года по сентябрь 2023 года он был министром информации и общественного развития Казахстана.