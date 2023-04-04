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Казахстанское озеро сняли на видео из иллюминатора космического корабля

Казахстанское озеро сняли на видео из иллюминатора космического корабля Фото: скриншот видео
Накануне, 3 апреля 2023 года, российский космонавт-испытатель "Роскосмоса", бортинженер Международной космической станции Олег Артемьев порадовал своих фолловеров в TikTok новым видео, сообщает Zakon.kz.

На ролике можно увидеть озеро Балхаш, которое расположено сразу в четырех областях Казахстана: Алматинской, Жамбылской, Карагандинской и Жетысуской.

"Тут красавец Балхаш. Вот он, во всей красе. Подробненько посмотрим на берега. Все видно хорошо. Вот он, красавец Балхаш. Эх, красота!" – говорит космонавт.

Отметим, что это не первое видео, на кадрах которого Олега Артемьев запечатлел озеро Балхаш. Прежнее космонавт опубликовал в августе 2021 года.

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Интересное Жетысуская область Алматинская область Балхаш Жамбылская область Карагандинская область
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