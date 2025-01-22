Самые высокие облака в атмосфере Земли показал космонавт

Бортинженер Международной космической станции, космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев снял на видео с борта МКС серебристые облака, сообщает Zakon.kz.

Видео он опубликовал в Instagram 22 января 2025 года.

"Давно мы с вами не наблюдали серебристые облака с борта Международной космической станции. Как вы помните, серебристые облака – это самые высокие облака в атмосфере Земли, которые обычно можно наблюдать с июня по июль в Северном полушарии и с декабря по январь – в Южном. В этот период Солнце не опускается глубоко под горизонт и его лучи освещают стратосферу, где и появляются серебристые облака", – написал под публикацией Олег Артемьев.

Они, по словам космонавта, образуются на высоте 75-85 км над поверхностью Земли и движутся со скоростью около 27,8 м/с.

"Оптическая плотность серебристых облаков небольшая, поэтому через них могут быть видны звезды", – заключил Олег Артемьев.

Подписчики в очередной раз отметили, что сделанные бортинженером кадры – потрясающие.

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