Экс-министр энергетики Акчулаков стал советником президента

Бывший министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков получил новую должность – он стал советником главы государства. Соответствующее распоряжение подписал 4 апреля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

"Распоряжением главы государства Акчулаков Болат Уралович назначен советником президента РК", – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Болат Акчулаков родился 9 апреля 1971 года в Атырау. В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления (факультет по учету и экономической кибернетике) по специальности "Экономист", в 1998 году – образовательный центр нефтегазовой промышленности ("Оценка контрактов на недропользование" и "Экономика нефтедобычи").

Трудовую деятельность начал начал с должности экономиста, главного экономиста Alem Bank Kazakhstan (1994-1995). В разные годы занимал такие должности, как вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК (2006-2008 гг.), вице-министр нефти и газа РК (2012-2014 гг.), вице-министр энергетики РК (2017-2019 гг.).

Министром энергетики РК был назначен 11 января 2022 года.