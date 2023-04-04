Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Экс-министр энергетики Акчулаков стал советником президента

Экс-министр энергетики Акчулаков стал советником президента Фото: primeminister.kz
Бывший министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков получил новую должность – он стал советником главы государства. Соответствующее распоряжение подписал 4 апреля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

"Распоряжением главы государства Акчулаков Болат Уралович назначен советником президента РК", – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Болат Акчулаков родился 9 апреля 1971 года в Атырау. В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления (факультет по учету и экономической кибернетике) по специальности "Экономист", в 1998 году – образовательный центр нефтегазовой промышленности ("Оценка контрактов на недропользование" и "Экономика нефтедобычи").

Трудовую деятельность начал начал с должности экономиста, главного экономиста Alem Bank Kazakhstan (1994-1995). В разные годы занимал такие должности, как вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК (2006-2008 гг.), вице-министр нефти и газа РК (2012-2014 гг.), вице-министр энергетики РК (2017-2019 гг.).

Министром энергетики РК был назначен 11 января 2022 года.

Читайте также

Нурбек Саясат сохранил пост министра науки и высшего образования

МИОР будет возглавлять Дархан Кыдырали

Зульфия Сулейменова вновь назначена министром экологии

Динара Халдарова
Акчулаков Болат Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Казахстан гсм правительство
Рост цен на ГСМ повлияет на инфляцию – Смаилов
Цены на бензин и дизтопливо повысят в Казахстане
Цены на бензин и дизтопливо повысят в Казахстане
газ
Дифференцированные тарифы на газ хотят ввести в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления