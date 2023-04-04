Почему Казахстану было выгодно сократить добычу нефти

Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует сократить добычу нефти, начиная с мая 2023 года. Такое решение было принято с целью повысить цены на "черное золото", что, собственно, уже и произошло.

Корреспондент Zakon.kz побеседовал с казахстанскими экспертами в энергетической отрасли и узнал, что ждет мировой рынок нефти, и повлияло ли сокращение добычи горючего на увеличение цен на бензин и дизельное топливо. PhD, эксперт в области энергетики Алмаз Абилдаев считает, что падение цен на нефть подтолкнуло страны ОПЕК+ на такой шаг.

Таким образом, Саудовская Аравия сократит добычу до 500 тыс. баррелей в сутки. Главного экспортера нефти также поддержали ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман, Алжир и Казахстан. Сокращение производства начнется уже в мае и продлится до конца 2023 года.

Казахстан сократит добычу на 78 тыс. баррелей в сутки. Эксперт отметил, что это было добровольное решение Минэнерго, принятое с учетом национальных интересов страны.

"Если сейчас страны участницы сделки ОПЕК+ не сократят добычу на 2 млн баррелей в сутки, то цена на нефть может упасть на 50-60 долларов за баррель, а, возможно, и ниже. Поэтому Казахстан поддержал решение участников ОПЕК+", — сказал Алмаз Абилдаев.

При этом он подчеркнул, что в долгосрочной перспективе страны могут пересмотреть план по сокращению добычи, поскольку в июне альянс вновь проведет встречу.

"Подход ОПЕК+ в настоящее время отвечает интересам Казахстана. Если это будет невыгодно, мы можем в любой момент выйти из сделки, тем более что в сам ОПЕК мы не входим", — объяснил эксперт.

По его мнению, комфортный коридор цен для стран-участниц ОПЕК+ – 85-95 долларов за баррель. В случае, если цена уйдет ниже, то появится своего рода опасность для нефтедобывающих стран. Тем более что у всех участников сделки экономики существуют за счет производства нефти.

"Возможно, что к лету цены на нефть поднимутся. Но Казахстану не нужно, чтобы цена была 130-140 долларов за баррель, потому что мы видим, что страны потребители, в основном на Западе, ведут агрессивную политику против картеля. Здесь нужен гибкий баланс", – добавил он.

Высказался Алмаз Абилдаев и о том, повлияло ли сокращение добычи нефти на повышение стоимости бензина и дизельного топлива, о котором 3 апреля заявил экс-глава Минэнерго Болат Акчулаков.

"Казахстан уже давно не поднимал цены на нефтепродукты, последние два-три года. С учетом инфляции это несильное повышение. Но я не думаю, что это как-то связано с сокращением добычи нефти. Просто назрела необходимость поднятия цен, видимо, себестоимость поднялась". Алмаз Абилдаев

Он заострил внимание на том, почему Казахстан не может полностью обеспечить себя дизтопливом. Ведь проблема, по его мнению, решаемая.

"Мы должны дать новым частным НПЗ доступ к сырью. Кроме того, наши три НПЗ должны быть максимально загружены. Здесь уже не рынок, а политические механизмы должны работать для обеспечения энергетической безопасности. Если больше будет переработки, больше будет нефтепродуктов, возможно, речь может зайти даже о создании резервов на случай крайнего дефицита. Тогда мы цену на дизель сможем удерживать. Но в этом плане работа не проводится", – заключил Алмаз Абилдаев.

Директор общественного фонда Energy monitor Нурлан Жумагулов также поделился своим мнением о решении Казахстана и стран ОПЕК+ сократить добычу нефти. По его словам, предложения на рынке нефти уже превышают спрос в среднем на 2 млн баррелей в сутки.

"Это последствия кризиса и пандемии. Ведь экономики многих стран еще не восстановились, Китай только открывает границы. Кроме того, в Европе цены на энергоресурсы выросли. Люди стали меньше летать, пересаживаться на электромобили, что в конечном счете влияет на потребление", – сказал Нурлан Жумагулов.

Он добавил, что ставку на европейский рынок уже никто не делает. На сегодняшний день Индонезия и Индия являются активными потребителями нефти и нефтепродуктов.

"Конечно, можно продавать дешево, но много нефти. В то же время можно продавать чуть меньше нефти, но дорого. Для Казахстана второй вариант гораздо лучше", — заявил директор общественного фонда Energy monitor.

Эксперт не стал делать никаких прогнозов, но добавил: если все страны ОПЕК+ будут придерживаться взятых на себя обязательств, то цены на нефть останутся на текущем уровне.

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