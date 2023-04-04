Гани Бейсембаев остался министром просвещения

Гани Бейсембаев переназначен на пост министра просвещения. Соответствующий указ подписал 4 апреля Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

"Назначить Бейсембаева Гани Бектаевича министром просвещения Республики Казахстан", – говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.

Гани Бектаевич Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая. Доктор философии и психологии.

В 1989-1995 годах трудился учителем казахского языка, заместителем директора по учебно-воспитательной работе средней школы №14 Талгарского района Алматинской области.

В 1995-1997 годах работал в должности директора средней школы №12 Илийского района Алматинской области.

С 1997 по 2000 год являлся ученым секретарем, советником Казахской академии образования имени Ы. Алтынсарина.

В 2000 году руководил отделом образования города Капшагай Алматинской области.

С 2001 по 2006 год работал директором ТОО "Международный центр дополнительного образования".

В 2006-2020 годах занимал должность генерального директора Международного центра образования "EDTECN".

В 2020 году назначен директором Республиканского научно-практического центра "Учебник" Министерства образования и науки.

В 2020-2022 годах занимал должность президента Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина.

С марта по август 2022 года был вице-министром образования и науки Республики Казахстан.

С августа 2022 года – вице-министр просвещения Республики Казахстан.

С января 2023 года – министр просвещения Республики Казахстан.

Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".