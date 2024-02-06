Гани Бейсембаева переназначили министром просвещения
Фото: primeminister.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев своим указом от 6 февраля переназначил Гани Бейсембаева главой Министерства просвещения, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Акорды, президент сохранил за Гани Бейсембаевым его должность.
Гани Бектаевич Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая. Доктор философии и психологии.
Начинал карьеру в качестве учителя казахского языка. Впоследствии руководил образовательными учреждениями в Алматинской области, работал в коммерческих структурах. В 2007-2020 – генеральный директор Международного центра образования "Edtech-kz".
- 2020-2022 – президент Национальной академии образования им. Алтынсарина;
- 2022 – вице-министр образования и науки РК;
- с августа 2022 – вице-министр просвещения РК;
- с 4 января 2023 – министр просвещения РК.
Помимо Гани Бейсембаева, должности сохранили многие другие министры из прежнего состава правительства, в том числе глава МЦРИАП Багдат Мусин.
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