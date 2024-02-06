Гани Бейсембаева переназначили министром просвещения

Президент РК Касым-Жомарт Токаев своим указом от 6 февраля переназначил Гани Бейсембаева главой Министерства просвещения, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Акорды, президент сохранил за Гани Бейсембаевым его должность.

Гани Бектаевич Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая. Доктор философии и психологии.

Начинал карьеру в качестве учителя казахского языка. Впоследствии руководил образовательными учреждениями в Алматинской области, работал в коммерческих структурах. В 2007-2020 – генеральный директор Международного центра образования "Edtech-kz".

2020-2022 – президент Национальной академии образования им. Алтынсарина;



2022 – вице-министр образования и науки РК;

с августа 2022 – вице-министр просвещения РК;

с 4 января 2023 – министр просвещения РК.

Помимо Гани Бейсембаева, должности сохранили многие другие министры из прежнего состава правительства, в том числе глава МЦРИАП Багдат Мусин.