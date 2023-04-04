Казахстанцам, не уплатившим налог на транспорт, начали начислять пени
Как отметили в Комитете государственных доходов МФ РК, по суммам задолженности более 1 МРП (3 450 тенге) через 30 рабочих дней после вручения уведомления формируются налоговые приказы о взыскании задолженности физического лица, которые через 5 рабочих дней передаются на принудительное взыскание частным судебным исполнителям.
Кроме того, за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства по уплате налога в бюджет, начиная со дня, следующего за днем срока уплаты налога в бюджет (с 4 апреля), начисляется пеня в размере 1,25-кратной базовой ставки Нацбанка на каждый день просрочки.
"Таким образом, во избежание лишних затрат и проблем рекомендуем в случае наличия задолженности по налогу произвести уплату налога и пени до момента передачи налогового приказа на взыскание частным судебным исполнителям (до третьей декады мая месяца)", – сказали в КГД.
Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в e-Salyq Azamat → Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН.