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Казахстанцам, не уплатившим налог на транспорт, начали начислять пени

казахстанцам, не оплатившим налог на транспорт, начали начислять пеню Фото: Zakon.kz
3 апреля истек срок уплаты налога на транспорт физических лиц за 2022 год, а с 4 апреля лицам, не уплатившим своевременно сумму налога, направили уведомления о налоговой задолженности, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Комитете государственных доходов МФ РК, по суммам задолженности более 1 МРП (3 450 тенге) через 30 рабочих дней после вручения уведомления формируются налоговые приказы о взыскании задолженности физического лица, которые через 5 рабочих дней передаются на принудительное взыскание частным судебным исполнителям.

Кроме того, за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства по уплате налога в бюджет, начиная со дня, следующего за днем срока уплаты налога в бюджет (с 4 апреля), начисляется пеня в размере 1,25-кратной базовой ставки Нацбанка на каждый день просрочки.


"Таким образом, во избежание лишних затрат и проблем рекомендуем в случае наличия задолженности по налогу произвести уплату налога и пени до момента передачи налогового приказа на взыскание частным судебным исполнителям (до третьей декады мая месяца)", – сказали в КГД.

Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в e-Salyq Azamat → Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН.


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