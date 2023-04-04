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В Казахстане зафиксировали рекордное число внутренних туристов

В Казахстане зафиксировали рекордное число внутренних туристов Фото: pixabay
Рекорд по числу внутренних туристов обновлен в Казахстане, показатели достигли отметки в 8,6 млн человек по итогам 2022 года, что выше показателей 2021 года на 1,7 млн, сообщает Zakon.kz.

В стране на несколько сотен увеличилось количество объектов для отдыха. Так, в 2022 году появились 284 новых места размещения, а их общее число по стране достигло 4-х тысяч.

"Внутренний туризм для нас не менее важен, чем привлечение иностранных гостей. Например, уже больше года действует программа Kids Go Free, благодаря которой детям предоставляют бесплатные авиаперелеты по Казахстану. Также планируется введение туристского кешбека для граждан, путешествующих внутри страны. Мы будем продолжать работу по уже существующим дестинациям и повышению интереса к внутреннему туризму", – отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.

Напомним, что ранее в стране запустили сразу несколько инструментов господдержки предпринимателей в сфере туризма.

"Среди них – частичное возмещение затрат бизнеса на строительство туристических объектов и приобретение необходимого оборудования", – сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта.

26 марта стало известно, что горнолыжный курорт "Шымбулак" вошел в Книгу рекордов Гиннесса в номинации "Самый высокий ночной горнолыжный склон в мире".

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