Горнолыжный курорт "Шымбулак", расположенный близ Алматы, официально установил рекорд Гиннесса. Об этом стало известно 26 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

"Шымбулак" вошел в Книгу рекордов Гиннесса в номинации "Самый высокий ночной горнолыжный склон в мире".

"Очень счастлива пребывать здесь и сейчас с вами на курорте "Шымбулак"... Минимальный рекорд самой длинной ночной трассы (ранее был установлен в. - Прим. ред.) 3100 м над уровнем моря. Я рада сообщить, что горный курорт "Шымбулак" официально получает рекорд Гиннесса как самая высокая ночная горнолыжная трасса в мире - 3200 м над уровнем моря. Это новый рекорд в мире". Официальный судья из офиса Guinness World Records Шейда Субаши-Гемиджи

Она вручила сертификат, подтверждающий мировой рекорд, гендиректору "Шымбулака" Ринату Абдрахманову.

"Сегодня действительно знаменательный и важный день прошел на "Шымбулаке". Представители Книги рекордов Гиннесса присвоили нам номинацию "Самая высокая ночная лыжная трасса в мире". Она находится в Казахстане, в Алматы, на горном курорте "Шымбулак". Поздравляю вас всех! Алға, Қазақстан!" Ринат Абдрахманов

Официальная фиксация нового рекорда и церемония вручения сертификата прошли на станции "Талгарский перевал", который расположен на высоте 3200 м над уровнем моря.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2023 года изменят ограничения въезда авто на горнолыжный курорт "Шымбулак".