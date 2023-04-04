Минздрав меняет правила получения первичной медицинской помощи

Минздрав утвердил новый Стандарт организации оказания первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В стандарте закреплены принципы работы ПМСП: семейное обслуживание, территориальную доступность, свободный выбор медицинской организации в пределах территориальной доступности, удовлетворенность пациента качеством медицинской помощи, равноправие и добросовестную конкуренцию независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.

Документ отражает 18 основных направлений ПМСП:

диагностика, лечение и управление наиболее распространенными заболеваниями; профилактические осмотры, в том числе целевых групп населения (детей, взрослых); раннее выявление и мониторинг поведенческих факторов риска заболеваний, обучение навыкам снижения выявленных факторов риска; иммунизация; формирование и пропаганда здорового образа жизни; охрана психического и репродуктивного здоровья, в том числе оказание услуг по планированию семьи; наблюдение за беременными и родильницами в послеродовом периоде; динамическое наблюдение за женщинами фертильного возраста; обеспечение охвата контрацепцией женщин репродуктивного возраста; интегрированное ведение болезней детского возраста и универсально-прогрессивное патронажное наблюдение детей до 5 лет; восстановительное лечение и медицинская реабилитация; организация и проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения; динамическое наблюдение за лицами, страдающими хроническими заболеваниями, в том числе в программе управления заболеваниями; медико-социальная и психологическая помощь населению; санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний; общественный мониторинг и обратная связь с населением по удовлетворенности доступностью и качеством медицинской помощи; развитие центров лучших практик ПМСП и внедрение инновационных технологий; обеспечение преемственности с другими организациями здравоохранения и межведомственное взаимодействие.

ПМСП населению предоставляется:

на дому в населенных пунктах без помещения;

в медицинском пункте;

в фельдшерско-акушерском пункте;

во врачебной амбулатории,

в центре первичной медико-санитарной помощи

в районной поликлинике;

в номерной районной поликлинике;

в городской поликлинике.

Стандартом регламентирован порядок оказания медицинской помощи медсестрой (медбратом) в случаях, если в населенном пункте отсутствует медицинский объект (помещение ПМСП).

Также определен минимальный перечень практических навыков для медицинского работника при отсутствии помещения ПМСП.

Документ содержит требования к организации работы и оснащению медицинского пункта, фельдшерско-акушерского пункта, врачебной амбулатории (Центр семейного здоровья), центра первичной медико-санитарной помощи, поликлиники.

Так, медицинский пункт создается в каждом населенном пункте (сельском округе) с численностью населения от 50 до 500 человек либо в населенном пункте с численностью населения менее 50 (пятьдесят) человек, при отсутствии медицинской организации в радиусе более 5 километров.

Фельдшерско-акушерский пункт создается в каждом населенном пункте (сельском округе) с численностью населения от 500 до 1500 человек, при численности населения менее 500 (пятьсот) человек и удаленности от врачебных амбулаторий, районных больниц, областных центров по решению местных исполнительных органов.

Врачебная амбулатория (Центр семейного здоровья) создается в населенном пункте (сельском округе) с численностью прикрепленного населения от 1500 (одна тысяча пятьсот) до 5000 (пять тысяч) человек, при численности населения менее 1500 (одна тысяча пятьсот) человек и удаленности от районных больниц, областных центров по решению местных исполнительных органов.

Центр ПМСП создается в населенном пункте (сельском округе) с численностью прикрепленного населения от 5 000 (пять тысяч) до 30 000 (тридцать тысяч) человек. Медицинскую помощь здесь оказывают врач общей практики, семейный врач, терапевт, педиатр, СМР (фельдшер, акушер(ка), сестра (брат) медицинская(ий) расширенной практики, сестра или (брат) медицинская(ий) участковая(ый), сестра (брат) медицинская(ий) общей практики), психолог, социальный работник в амбулаторных условиях, на дому.

Поликлиники

Районная поликлиника создается в районном центре в составе районной или многопрофильной центральной районной больницы. Номерная районная поликлиника создается при районной больнице в районе, имеющем сельские населенные пункты с численностью населения от 30 000 (тридцать тысяч) и выше. Городская поликлиника создается в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения более 30 000 (тридцать тысяч) человек, но не менее одной городской поликлиники.

Порядок оказания первичной медико-санитарной помощи

Количество прикрепленного населения на одного врача общей практики за исключением сельских медицинских организаций, оказывающих ПМСП не превышает 1 700 человек смешанного населения, участкового терапевта 2 200 человек, участкового педиатра – 500 детей от 0 до 6 лет, 900 детей от 7 до 18 лет, у акушера -гинеколога на участке не более 120 беременных, при этом беременные женщины обслуживаются только по месту фактического проживания.

На каждом участке к врачу ПМСП закрепляются средние медицинские работники:

на 1 врача общей практики – 3 медицинские сестры общей практики (семейная медицинская сестра);

на 1 участкового терапевта – 2 медицинские сестры терапевтического участка;

на 1 участкового педиатра – 2 медицинские сестры педиатрического участка.

Прием населения врачами ПМСП осуществляется по предварительной записи при самостоятельном обращении, посредством телефонной связи, через мобильные приложения МИС или через веб-портал "электронного правительства". Медицинская помощь предоставляется после получения информированного согласия пациента либо его законного представителя.

Документ также содержит Рекомендуемые штатные нормативы для специалистов организаций ПМСП.